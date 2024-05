VIDEO. Ekonomista Strautiņa nedienas ar putniem turpinās: šoreiz viņš sastapies ar piktu medni Ieteikt







“Luminor Bank” ekonomists Pēteris Strautiņš sociālajos tīklos turpina dalīties ar savām putnu “nedienām”. Šoreiz viņš sastapies ar piktu medni.

“Aprīlī man Liepājā uzbruka sudrabkaija. Šorīt Palsmanes pagastā – mednis. Atšķirībā no kaijas, viņš brīdināja par nodomu un nebija mantkārīgs. Tikai trīs reizes ieknāba zolē,” publicējot video vietnē “X”, pastāsta Pēteris Strautiņš.

Aprīlī portālam “Liepajniekiem.lv” ekonomists stāstīja, ka, pastaigājoties pa Liepāju, viņš apmeklējis arī Pētertirgu, kur iegādājies smalkmaizītes.

Ejot ārā no tirgus paviljona, pēkšņi uzradusies sudrabkaija, kura sagrābusi smalkmaizīti un izrāvusi to Strautiņam no rokas. Rezultātā cietis arī ekonomista pirksts, kurš sāka asiņot.

Taču šoreiz Strautiņš ticis sveikā cauri, liekot nojaust, ka cietušas tikai viņa kurpju zoles.