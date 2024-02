FOTO; Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Ekspedīcijā, kurā piedalījās arī aktieris Vils Smits, atklāta pasaulē lielākā čūska







Amerikāņu aktieris Vils Smits vienā no filmām izglāba planētu, citā – apturēja zombiju apokalipsi. Un tagad Oskara balvas ieguvējs, piedaloties “National Geographic” seriāla “Pole To Pole With Will Smith” tapšanā, ir palīdzējis atklāt jaunu anakondu sugu Amazones lietus mežos, vēsta “Metro”.

Šī anakonda atšķiras no citāma ar to, ka var izaugt līdz pat 7,5 metrus gara un var svērt simtiem kilogramu. Tieši šī iemesla dēļ tai piešķirts lielākās un smagākās čūskas tituls

Tā “kristīta” par ziemeļu zaļo anakondu un oficiāli pazīstama kā Eunectes akayima. Čūska tika atrasta Bameno reģionā, Ekvadorā.

Zinātnieki, kas atradās uz vietas kopā ar apkalpi, notvēra un pētīja vairākas čūskas. Tiek ziņots, ka Vils Smits arī labprāt iebrida upēs, lai palīdzētu tās noķert.

Komandas vadītājs profesors Braiens Frajs no Kvīnslendas Universitātes sacīja: “Mēs saņēmām retu ielūgumu no reģiona iedzīvotājiem izpētīt un savākt paraugus no anakondām. Vietējie mednieki mūs ieveda džungļos 10 dienu ekspedīcijā, lai mēs varētu meklēt šīs čūskas, kuras viņi uzskata par svētām.

Mēs airējām ar kanoe pa upi un mums paveicās atrast vairākas anakondas, kas slēpās upes gultnē un gaidīja laupījumu.”

Profesors Frajs sacīja, ka viena no atrastajām čūsku mātītēm bija 6,3 m gara, bet vietējie cilvēki ziņoja, ka ir atraduši čūskas, kas garumā stiepjas līdz pat 7,5 metriem un sver 500 kg.

“Šo lielisko radījumu izmēri bija neticami,” viņš piebilda, uzsverot, ka šis atklājums ir viņa karjeras spilgtākais punkts.

Nav zināms, kur šis atklājums ierindojas Smita dzīves sasniegumos, taču tas noteikti būs izcils seriāla brīdis. Tajā tiks pievērsta uzmanība draudiem, ar ko saskaras reģiona vietējie iedzīvotāji.

“Mūsu ceļojums uz Amazones sirdi pēc šī uzaicinājuma bija īsts starpkultūru pasākums,” sacīja Frajs.