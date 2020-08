Foto: ekrānuzņēmums

“Iepazīsti Ņujorku vienā slaidā prūšu skrējienā” – teikts pie atraktīvā video rullīša, kas atrodams gan sociālajā vietnē Facebook, gan Youtube kontā.

Par to, ka jāceļo. Par to, ka latvieši ir visur. Par to, ka varam. Piedzīvots un izdzīvots kopā ar daudzspusīgi radošo komandu – Rūdolfu Cīruli, Aneti Cīruli, Artūru Fatjkinu un Ģirtu Ceriņu – sacīts pie publicētā video.

Lai arī redzams, ka video tapis vēl 2018.gadā, sociālajās vietnēs lietotāji ar to dalās vēl aizvien un komentāros norāda, ka radītais video ir skaists, oriģināls un brīnišķīgs.

Noskaties video: