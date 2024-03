Fotoattēls, kurā “Hamās” kaujinieki 7. oktobrī vizina savā auto izraēliešu sievietes līķi Gazā, ir ieguvusi prestižu balvu, izraisot sašutumu daudzos, kuri uzskata, ka attēls ir necieņas pilns. Citos kadros redzams, kā teroristi Gazā uzmundrina viens otru, vienam spļaujot uz viņas sakropļotajām mirstīgajām atliekām.

Šī fotogrāfija ir pirmā no Associated Press fotogrāfu uzņemtajām fotogrāfijām, kas ceturtdien ieguva pirmo vietu konkursā, ko sponsorēja Misūri Žurnālistikas skolas Reinoldsa žurnālistikas institūts. Tajā redzams 22 gadus vecās Šani Lūkas ķermenis pikapa aizmugurē ar kaujinieku, kas balsta kāju uz viņas kailās muguras.

Meitenes tēvs Nisims sacījis: “Ir labi, ka fotogrāfija ieguva balvu. Šī ir viena no svarīgākajām fotogrāfijām pēdējo 50 gadu laikā. Tā ir vēsture. Pēc 100 gadiem viņi skatīsies un zinās, kas šeit notika,” tā raksta DailyMail.

Viņš pauda stingru pārliecību, ka viņa meitas fotogrāfija atstās pēdas cilvēces vēsturē, uzskatot to par pašreizējā laikmeta simbolu un, cerams, kalpos par dokumentāciju nākamajām paaudzēm.

“Fotogrāfijas, kurās redzama vardarbība un nāve, var būt vērtīgas vai svarīgas, kad tās humanizē mirušos vai uzmundrina sabiedrību,” tā izteicies Hens Mazigs, Telavivas institūta vecākais līdzstrādnieks, “X” publicētajā ierakstā, kuram “Patīk” atzimi devuši tūkstošiem cilvēku.

Tikmēr daudzi žurnālisti saka, ka kara fotogrāfijas un dažkārt vissmagākās fotogrāfijas ir svarīgs veids, kā sabiedrība var uzzināt par konfliktiem.

“Fotogrāfija, kurā redzami “Hamās” teroristi ar Lūkas līķi pikapa aizmugurē, patiešām ir satraucoša,” e-pastā sacīja Mišela Frankfurtere, dokumentālā fotogrāfe, kura pasniedz Korkoranas Mākslas un dizaina skolā.

“1993. gadā fotogrāfija, kurā redzams, ka somāliešu pūlis velk pa Mogadišu ielām miruša ASV karavīra kailo ķermeni, izraisīja līdzīgu sašutumu. Fotoattēls ieguva Pulicera balvu,” viņa atgādina.

Lūkas ķermeņa fotogrāfija, ko uzņēmis AP ārštata darbinieks Ali Mahmuds, arī kalpo nopietnam mērķim, tā ir “izšķiroša vizuāla liecība par “Hamās” pastrādātajām zvērībām. “Kāda ir fotogrāfa loma, ja tā nav liecināt?”

