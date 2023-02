Venēcijas karnevāls - 2023.

VIDEO. FOTO. Noslēdzies krāšņais Venēcijas karnevāla laiks – spoži un izsmalcināti! Prieks acīm! Ieteikt







Venēcijā, Itālijā, ikgadējais karnevāls jau noritējis pilnā sparā un noslēdzās 21. februārī. 10 dienu ilgais karnevāls ierasti sākās ar daudzu desmitu laivu parādi pa Lielo kanālu, parādes priekšgalā bija redzama milzu žurka. Gaisā tika palaisti simtiem balonu – par tiem gan iepriekš jau tik ziņots, ka to materiāls bioloģiski noārdās un nav dabai kaitīgs. Kanālu krastos karnevāla atklāšanas dienā pulcējās simtiem cilvēku.

quest'anno Venice a Carnevale ha voluto fare una dedica ad Harry Styles pic.twitter.com/r1cDdE8B2l — sesse 🫐 All of those voices (@sessenotsex) February 19, 2023

Karnevāls Venēcijā ir ikgadējs tērpu festivāls – tie ir tērpu, masku un prieka svētki, pilsētu ierakstot kā vienu no populārākajiem pasaules tūristu galamērķiem.

Venēcijā karnevāls vienmēr notiek februārī, to sāk 12 dienas pirms gavēņa sākuma. Senākie atrastie dati par karnevālu ir jau no 1094. gada, tolaik gan, kā raksta vēstures materiāli, svinības bija bez tērpiem un maskām. 19.gadsimtā tas tika pārtraukts, taču 1979. atkal tradīcija ar jaunu vērienu atjaunota. Itālijā aizritējusi karnevāla pēdējā nedēļa, kuras tēma šogad bija zemes, ūdens, uguns un gaiss, zvaigznāji un Zodiaka zīmes. Pirmo reizi kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma karnevāls norisinās bez ierobežojumiem.

Februāris daudzviet Eiropā tiek uzskatīts par karnevālu laiku.

Vācijas iedzīvotāji 16.februārī svinēja “Sieviešu karnevālu”. Šajā dienā vīrieši valkā neparastu krāsu kaklasaites ar smieklīgām apdrukām, un sievietes tās nogriež. Kā kompensāciju cietušie saņem skūpstu. Paraža radās 20. gadsimta vidū kā simbolisks vīriešu varas ierobežojums. Bērnudārzos un skolās tiek organizēti karnevāla gājieni.

Dūmu ceturtdiena Kiprā tiek svinēta grilējot, valkājot maskas, dziedot un dejojot. Visā salā notiek daudzi pasākumi, lai oficiāli uzsāktu karnevāla nedēļu. Karnevāla galvaspilsētā Limasolā pasākuma svinīgā atklāšana notiek ar karognesējiem, orķestri un mūziku.

Ungārijas pilsētā Mohāčā no 16. līdz 21. februārim svinēja vienus no senākajiem un slavenākajiem valsts svētkiem – Busojarašu, kas veltīts ziemas pavadīšanai. Pilsētā pulcējas bušāru, tērpušies koka maskās un apģērbos no ādām. Karnevāla pēdējā dienā galvenajā laukumā tiek iekurts ugunskurs un dedzināts zārks – ziemas simbols. Svētki ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Karnevāls franču Nicā, kas šogad svin 150. gadadienu, noslēgsies 26. februārī. Mēra birojs iepriekš paziņoja, ka sagaida 200 000 karnevāla apmeklētāju, padarot to par vienu no trim lielākajām svinībām pasaulē pēc Riodežaneiro un Venēcijas. Trešdien pilsētā notika Ziedu parāde, bet piektdien notiks lielākais un pirmais geju karnevāls Francijā.

Carnevale 2023 at St.Mark's Square, Venice, Italy. pic.twitter.com/ubaVgenCsC — nancy young (@nancyyoungtwt) February 12, 2023

Always Magical – Venice Carnevale 2023 – 🎉💘❄️🎉 pic.twitter.com/jytNan6ewm — Rafael Cayuela (@CayuelaRafael) February 19, 2023

Have you ever been to Venice to experience the Carnevale di Venezia? World-famous for its elaborate masks, the carnival is a colourful celebration with balls, food & music.

#venice #Carnevale #italy pic.twitter.com/woQWTo0Jpy — Gentil Scents (@gentilscents) February 11, 2023

Carnevale in Venice? Why, yes is it! pic.twitter.com/YEtwipdxn1 — Christopher Reese (@reesechris) February 20, 2023

Decidedly more exclusive than its Western Hemisphere counterparts, Carnevale in Venice is less street shenanigans and more private galas and balls.#CanYaman#CanYamanForChildren

CanYamanEnglishTeam pic.twitter.com/wMLQ3m6Jat — CYaman❤️Love 🇺🇸 Fan Account (@cy_california) February 20, 2023

The carnevale in Venice a once in a lifetime experience 😍 pic.twitter.com/jqvfO6SHu6 — Travel Addicts Life (@Traveladdictsco) February 21, 2023

Scenes from a magical Carnevale night in Venice pic.twitter.com/Eb63VIO9Gm — Gillian Longworth McGuire (@gmcguireinrome) February 21, 2023