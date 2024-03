VIDEO, FOTO. Franču delikatesei – varžu kājiņām – tuvojas gals? Kontinenta apetīte mērāma 200 miljonos varžu ik gadu Ieteikt







Ēdamo varžu populācijas, kuru dzimtene ir Francija un ES, ir ar likumu aizsargātas pret komerciālu izmantošanu. Taču ES katru gadu importē vairāk nekā 4000 tonnu saldētu varžu kāju. Lielākā daļa no tām ir iegūtas no savvaļas populācijām, jo īpaši no Indonēzijas, Turcijas un Albānijas, vairākas sugas un populācijas jau piedzīvo ievērojamu samazināšanos.

Ik gadu tiek noķerts un pārtikai izmantots līdz pat 200 miljoniem varžu, lai pabarotu Eiropas apetīti pēc šiem abiniekiem. Francijai ir “īpaša atbildība” ierobežot postījumus, tā paziņojusi veterinārārstu, pētnieku un dabas aizsardzības speciālistu grupa.

Vēstulē Francijas prezidentam Emanuelam Makronam vairāk nekā 550 aktīvistu no zinātnes aprindām aicinājuši ES pārtraukt pieļaut varžu “pārmērīgu izmantošanu” Āzijā un Dienvidaustrumeiropā, lai remdētu ES izsalkumu pēc varžu kājiņām.

Varžu kājas Eiropa tiek ievestas arī no Vjetnamas, taču to izcelsme ir fermās, kas arī negatīvi ietekmē savvaļas varžu populāciju. Viena suga, ilkņveida upes varde (Limnonectes macrodon), pat ir pazudusi no komerciālā importa uz Franciju, teikts, atsaucoties uz “nesenajiem lauka pētījumiem”.

Pat tādas izplatītas sugas kā varde, kas ēd krabjus (Fejervarya cancrivora) un rīsu lauka varde (Fejervarya limnocharis), jau samazinās “spēcīgas komerciālās ražas un daudzu gadu eksporta dēļ”.

Vardēm ir izšķiroša nozīme ekosistēmas funkcijās, un nepārtraukta izķeršana traucē dabas funkcijas.

Pro Wildlife norāda: “Tas ir absurdi: dabiskās varžu populācijas šeit, Eiropā, ir aizsargātas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Taču ES joprojām pieļauj miljoniem šo dzīvnieku komerciju citās valstīs – pat, ja tas apdraud tur esošās varžu populācijas. Tas nepavisam neatbilst ES nesenajai bioloģiskās daudzveidības stratēģijai.”

