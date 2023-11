VIDEO. Fūru protesti uz Polijas-Ukrainas robežas draud ar degvielas deficītu Ukrainai? Ieteikt







“Autogāzes cena ir 37-38 grivnas/litrā. Loģistika problēmas cenai var pievienot vēl pat divas grivnas”, tā komentējis Ukraiņu degvielas tirgus eksperts Serhijs Kujuns. Viņš aģentūrai UNIAN skaidro, kā degvielas tirgus reaģēja uz Ukrainas robežas blokādi, cik ilgi autogāzes cenas pārspēs rekordus un kurā brīdī tās apstāsies, ko sagaidīt no benzīna un dīzeļdegvielas cenas un vai ukraiņiem draud degvielas deficīts.

Autogāze atsevišķās degvielas uzpildes stacijās Ukrainā sasniegusi vēsturisku atzīmi – gandrīz 40 grivnas par litru. Savukārt benzīna un dīzeļdegvielas cena, gluži pretēji, nedaudz samazinājās, raksta unian.ua.

Kāpēc Polijas pārvadātāju veiktā robežas ar Ukrainu bloķēšana tik smagi skāra autogāzes tirgu un neietekmēja citus degvielas veidus?

“Atbilde ir acīmredzama – līdz 30% no kopējā sašķidrinātās gāzes importa pie mums nonāca caur Polijas robežu, un tā nāca ar autotransportu. Attiecīgi, kad šī plūsma apstājās, tas nekavējoties izraisīja deficītu tirgū. Tik lielu apjomu ir ļoti grūti ātri nomainīt. Tāpēc cenas attiecīgi pieauga,” skaidro Kujuna.

Piemēram, “Avias”, Ukrnafta, ANP tīkli – pusē reģionu viņiem vispār nav gāzes. Un, kur ir, viņi nosaka cenu ap 40 grivnām – tā ir augstākā cena tirgū -, lai nedaudz apslāpētu pieprasījumu. Autogāzes trūkst arī degvielas uzpildes stacijās BRSM, Avantage, UPG.

Kas attiecas uz lielajiem spēlētājiem – OKKO, WOG, viss ir vairāk vai mazāk normāli. Piemēram, OKKO autogāze vienmēr ir intensīvi piegādāta pa dzelzceļu. Attiecīgi to mazāk skāra maģistrāļu bloķēšana.

Un tādiem uzņēmumiem kā UPG – vieglo naftas produktu piegāde gandrīz pilnībā ir koncentrēta pāri Polijas robežai, viņiem situācija ir saspringtāka.

Dīzeļdegvielas un benzīna piegādes pāri Polijas robežai veido līdz 10%, attiecīgi tirgus spēja ātri segt šo deficītu uz citu piegādes avotu rēķina.

Tāpēc tur redzams ne tikai cenu pieaugums, bet pat cenu samazināšanās.

Iedomāsimies, ka poļi turpinās bloķēt robežu solītos divus mēnešus. Kas notiks ar autogāzes trūkumu Ukrainā un tās cenām?

Lai izkļūtu no šīs situācijas, būs vajadzīgas pāris nedēļas, un visi nepieciešamie apjomi atkal nonāks tirgū. Problēma tiks atrisināta divu nedēļu laikā, un tad varēsim pilnīgi mierīgi darboties bez piegādēm pāri Polijas robežai, uzskata speciālists.

Pašlaik ir vairāki veidi, kā pārvarēt situāciju.

Pirmais ir tas, ka kravas ar degvielu tiek pārvietotas no mehāniskajiem transportlīdzekļiem uz dzelzceļu. Otrs – tirgotāji iepērkas Polijā, bet ved šo gāzi caur Slovākiju un Rumāniju. Trešais ir tas, ka viņi vienkārši palielina piegādes no dienvidiem: galvenokārt no Rumānijas. Tirgus nesēž un negaida. Jau decembrī viss tiks sakārtots.

Kā transporta izmaksu pieaugums atspoguļosies degvielas cenā, jo gāzes pārvadātājiem faktiski jādodas caur citām valstīm, lai piegādātu degvielu Ukrainas patērētājiem?

“Protams, tam ir sava cena. Ņemot vērā to, ka šobrīd autogāzes cena ir strauji pieaugusi un pārsniedz objektīvo līmeni par 7-8 grivnām litrā (37-38 grivnas litrā), tad šī loģistika var pievienot līdz pat divām grivnām pie cenas,” paredz eksperts.

Ukraina jau ir deficīta un attiecīgi maksimālās sašķidrinātās gāzes cenas lēciena maksimumā, vai arī tas vēl priekšā? “Es domāju, ka

šobrīd esam cenas virsotnē, un deficīta ziņā – mēs esam pārvarējuši šo maksimumu, jo jaunas piegādes jau ir ceļā. Bet vienalga, kaut kur dzelzceļš nav laikā, kaut kur aizkavējas gāzes tankkuģi.

Decembrī, kad tiks atrisināta problēma ar autogāzes apjomiem, domāju, ka tās cena atkal būs zemāka par 30 grivnām par litru,” saka Kujuna.

Benzīna un dīzeļdegvielas tirgotāju ķēdes pēkšņi ir samazinājušas cenas par 5-10 grivnām – zem 50 grivnām par litru. Kas notiek šajā tirgū?

Šis ir mārketinga triks tā sauktajā “melnajā piektdienā”. Uzņēmumi konkurē un cenšas piesaistīt jaunus klientus. Taču, sākot ar pirmdienu, cenas atgriezīsies iepriekšējā līmenī.

Bet kopumā benzīna un dīzeļdegvielas cenu pazemināšanas process sākās jau pirms tam. Pagājušajā nedēļā jau viena no ķēdēm pazemināja cenas pat par 3,5 grivnām. Kopumā cenu krituma tendence šobrīd ir ļoti laba. Jo naftas cena nokritās no 95 dolāriem par barelu septembrī līdz 80 dolāriem. Attiecīgi iepirkuma cena samazinās, un tas dod iespēju pazemināt DUS cenu.

Viss būs atkarīgs no tā, vai zemā naftas cena decembrī noturēsies. Pārliecības par to nav, jo neviens neprognozēja, ka tās vispār varētu samazināties. Visi prognozēja gan 120, gan 150 dolārus par barelu.

Ja masveida elektroenerģijas padeves pārtraukumi sāksies ziemā, kad iedzīvotāji un uzņēmumi iedarbinās benzīna un dīzeļdegvielas ģeneratorus, vai tas neizraisīs degvielas deficītu un cenu pieaugumu?

“Domāju, ka katrs, kurš gribēja izveidot degvielas rezervi šai lietai, jau ir piepildījis savas kannas. Visi jau ir mācījušies no pagājušā gada pieredzes un ir ekipēti. Galvenais, ka ir liela pārliecība, ka mums ir degviela,” norāda eksperets.