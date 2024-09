Attēlam ir ilustratīva nozīme

Jau vēstījām par satraucošajiem notikumiem Dobeles pusē, Gardenē, kur it kā mēģināts nolaupīt zēnu. Kā atklāja Valsts policija, zēns stāstu bija izdomājis, lai noslēptu savas blēņas, bet raidījums “Degpunktā” informē, ka vietējiem iedzīvotājiem ir zināms, par kādām tieši blēņām ir runa.

Satiktie Gardenes iedzīvotāji vēro visas svešās mašīnas, kas iebrauc ciematā. Caur apdzīvoto vietu ved ceļš, kas savieno Dobeli ar Liepājas šoseju, līdz ar to satiksme mēdz būt intensīva, un arī aizdomīgi auto parādās ne viens vien. Te runā, ka iepriekšējā vakarā vienu no vietējiem zēniem vēlējušies nolaupīt cilvēki, kas pārvietojas baltā busiņā.

“Cik es saprotu, tad viņu kaut kā pievilināja, un tad viņš kaut kā saprata, un tad viņam pūta to piparu gāzi, cik es sapratu. Tad viņš tā kā aizmuka,” stāsta “Degpunktā” sastapts vietējais iedzīvotājs Gardenē.

Apkārtnes bērni stāsta, ka mājās vecāki pēc šī gadījuma vēlreiz atgādinājuši par piesardzības pasākumiem, kas jāveic, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Arī vietējā veikala darbiniece bērnu vecākiem jau vairākkārt stāstījusi, ka ikvienam ir jāuzmanās, jo blakus ir šoseja.

Tomēr kāda ģimene raidījumam atklāj versiju par to, ka zēns kopā ar vēl dažiem draugiem rotaļlaukumā ir spēlējies ar asaru gāzes baloniņu. Viens otram to nejauši iepūtuši sejā un viens no puikām, lai izvairītos no atbildības, aizejot mājās ar asarām acīs, izstāstījis izdomātu stāstu, ka noticis nolaupīšanas mēģinājums. Bērna vecāki reaģējuši nekavējoties un rakstījuši policijā iesniegumu.

“Nu tur trīs bērni ap astoņiem vakarā bērnu laukumā sapūta viens otru, un pēc tam radās informācija, ka bērnu astoņos vakarā gribēja nolaupīt un sapūta. Līdzīgs tas stāsts,” stāsta vietējā iedzīvotāja. “Drīzāk vecākiem baidījās atzīties,” piebilst cits iedzīvotājs.

