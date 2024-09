Foto: Ekrānuzņēmumi no “Degpunktā” sižeta

"Viņu uzsvieda gaisā…" Koncentrējoties darbam, strādnieki nepamana, ka tuvojas dzērājšoferis. Mirkli vēlāk vienu no viņiem notriec







Darba nedēļas ievadā Gulbenes novada Tirzas pagastā uz viena no autoceļiem, veicot ceļa remontdarbus, tika notriekts kāds strādnieks. Negadījuma aculiecinieks informēja, ka sadursmes izraisītājs pie sava spēkrata stūres bija sēdies stipro dzērienu reibumā, vēsta raidījums “Degpunktā“.

Dienas pirmajā pusē kāds vīrietis no Cesvaines devās Velēnas virzienā. Par to, ka ceļa posmā no Tirzas uz Lizumu norisinās remontdarbi, jo drīzumā paredzēts uzklāt jaunu asfalta segumu, autovadītājs bija labi informēts. Taču ieplānotais brauciens nenorisinājās, kā sākotnēji ieplānots. Turpinot kustību pa grants segumu, šoferis pamanīja, ka priekšā braucošais spēkrats uz ceļa veic nestabilas darbības.

“Viens dzērājšoferis tā kā brauca, un tur uz ceļa strādā strādnieki. Mašīna bija ar visu to lampiņu, un visi bija vestēs. Nu nebija nepamanāmi. Un tas dzērājšoferis izdomāja, ka viņam ir jābrauc garām. Viņš kā brauca garām, protams, uzskrēja virsū,” stāsta aculiecinieks.

Aculiecinieks stāsta, ka trieciens bija iespaidīgs. Strādnieks bija koncentrējies darba pienākumu veikšanai un pat nenojauta, ka viņam tuvojas kāds transportlīdzeklis, tādēļ nepaguva no sadursmes izvairīties.

“Viņu uzsvieda gaisā, un tad kādus trīsdesmit metrus tālāk viņš iekrita grāvī. Viņš pats bija šoka stāvoklī, bet, kad viņš paskatījās, ka tas tiešām ir noticis, nu, tad tam puisim bija… tur bija slikti,” stāsta aculiecinieks.

Vīrietis piebilst, ka cietušā kolēģi nekavējoties izsauca mediķus un policiju. “Savā mašīnā sēdēju un vēroju, kad ātrāk tie “ātrie” atbrauks. Tā kā es biju, kā teikt, vienīgais tāds tiešais aculiecinieks, gaidīju policiju, jo no manis vienīgā pieņēma to liecību, jo pārējie tie puiši bija krieviski runājošie, kuri bija no dziļas Latgales, no Maltas, no Viļāniem. No viņiem nevarēja pieņemt liecību, jo viņi nesaprata valsts valodu,” bilst aculiecinieks.

Par notikušo likumsargi ir uzsākuši kriminālprocesu.

