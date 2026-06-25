VIDEO. Gatavi pirmajam lidojumam? Tiešraides piekūnu mazuļi pārsteidz ar savu lepno stāju un nerimstošo enerģiju 0
Uzņēmuma “Sadales tīkls” populārajā lauku piekūnu jeb peļu vanadziņu tiešraides būrī pēcsvētku noskaņa un aktīva rosība sit augstu vilni.
Mazie, pelēkie pūku kamolīši, kuriem vēl nesen ar nepacietību sekoja tūkstošiem skatītāju, pa šo laiku ir strauji izauguši un pārtapuši par izteiksmīgiem, strīpainiem skaistuļiem. Viņu ikdiena šobrīd aizrit nemitīgā kustībā un jaunu prasmju apgūšanā, kas liecina par gatavošanos lielajai dzīvei ārpus drošā būra.
Jaunie vanadziņi savas dienas vada, cītīgi baudot vecāku sagādātos gardos našķus, pucējot pirmās īstās spalvas, cītīgi izstaipot spārnus un izmēģinot arvien drosmīgākus un koordinētākus manevrus. Būrī mieru uzlūkot ir grūti, jo pietiek kādam no brāļiem vai māsām mazliet pasnaust, pagulēt ar vienu aci ciet un otru vaļā, kad turpat blakus sākas jauna jezga un rotaļas. Mazie putni kļūst arvien pastāvīgāki un aktīvāki.
Īpaši aizkustinošs un pārsteidzošs moments tiešraides vērotājiem ir jauno vanadziņu stāja, jo viņi jau tagad ir iemācījušies gulēt kā īsti, pieauguši piekūni. Mazuļi snauž stāvus, turoties lepni un taisni, un vairs nemeklē atbalstu pret būra sienām vai viens pret otru.
Skatoties uz šo jauno paaudzi, kļūst skaidrs, ka pavisam drīz pienāks ilgi gaidītais brīdis, kad jaunie putni būs pilnībā nobrieduši, lai pamestu ligzdu un dotos savos pirmajos patstāvīgajos lidojumos virs Latvijas mežiem un pļavām.