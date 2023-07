VIDEO. “Krievijas kuģi, ej na h*j!” Gruzīni patriec kruīza kuģi ar Krievijas tūristiem

Gruzijas ostas pilsētā Batumi ienācis kruīza laineris “Astoria Grande” ar Krievijas tūristiem, kurš pametis Ukrainas un Gruzijas himnu un protestētāju kliedzienu pavadībā.

Kuģis, kas pirms piecām dienām izbrauca no Sočiem, Batumi ostā no Turcijas ieradās ceturtdienas agrā rītā. Pasažieriem bija viena diena, lai apskatītu Batumi.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki

— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) July 27, 2023