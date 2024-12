Gruzijas policija trešdien veikusi reidus opozīcijas partiju birojos un vienā no tiem piekāvusi un aizturējusi opozīcijas līderi Niku Gvaramiju.

Veicot kratīšanu opozīcijas partijas “Droa” (Ir laiks!) birojā, policisti piekāva un aizturēja opozīcijas partijas “Ahali” (Jaunā partija) līderi Gvaramiju.

Kratīšanas veikta arī liberālās partijas “Girchi” un Apvienotās nacionālās kustības jaunatnes organizācijas birojos.

Iekšlietu ministrija pēc tam paziņojusi, ka aizturētas septiņas personas, kas “organizējušas un vadījušas grupveida vardarbību”.

Ministrija norādījusi, ka “aizdomās turamajiem”, kas identificēti vienīgi ar iniciāļiem un dzimšanas datumiem, draud deviņu gadu cietumsods par “vardarbīgām darbībām” masu protestu laikā.

Policija paziņojusi, ka sešas personas aizturētas arī par īpašuma bojāšanu un pretošanos kārtības sargiem, par ko draud septiņu gadu cietumsods.

Protesti Tbilisi notiek kopš pagājušās ceturtdienas, kad premjerministrs Iraklijs Kobahidze paziņoja, ka Gruzija līdz 2028.gada beigām atsakās no iestāšanās sarunām ar ES.

Rietumvalstis asi kritizē Tbilisi par pārmērīgu policijas spēka lietošanu pret demonstrantiem.

Protestētāju un policistu sadursmēs pie parlamenta Tbilisi aizturēti aptuveni 300 cilvēki un desmitiem ievainoti, tai skaitā gan policisti, gan demonstranti. Naktī uz otrdienu vismaz 15 cilvēki tika hospitalizēti, ziņoja varasiestādes.

Vairāki protestētāji, tai skaitā žurnālisti, nežēlīgi piekauti pēc aizturēšanas.

Iekšlietu ministrija apgalvo, ka sadursmēs cietuši 150 policisti.

Kobahidze šodien draudēja apspiest radikālos politiskos spēkus, kas organizē protestus. “Ikvienam ir skaidrs, ka šīs vardarbīgās darbības pilnībā koordinē radikālā opozīcija (..). Neviens neizvairīsies no atbildības, arī politiķi, kas slēpjas savos birojos,” paziņoja premjerministrs. Viņš arī draudējis sodīt ierēdņus, kas piedalās protestos.

“Droa” līdere Elene Hoštarija platformā “X” paziņoja, ka policija pārmeklējusi partijas biroju, acīmredzot cerot atrast kādu ieganstu, lai kādam no partijas biedriem izvirzītu safabricētas apsūdzības.

Neskatoties uz starptautisko nosodījumu, Kobahidze atteicies piekāpties un paziņojis, ka valsts īstenos visus nepieciešamos pasākumus, lai apspiestu revolūciju, ko mēģina īstenot prorietumnieciskā opozīcija.

Proeiropeiski noskaņotā prezidente Salome Zurabišvili apsūdzēja valdošo partiju “Gruzijas sapnis”, ka tā slēgusi veikalus, kuros tiek pārdotas sejas maskas, aizsargbrilles un ķiveres, atstājot demonstrantus bez pašiem primitīvākajiem aizsarglīdzekļiem.

Gruzijas tiesībsargs Levans Joseliani apsūdzējis policiju aizturēto protestētāju spīdzināšanā. Viņš norādīja, ka lielākā daļa ievainojumu, ko guvuši aizturētie demonstranti, ir sejas, acu un galvas traumas.

