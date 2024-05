Foto: SHUTTERSTOCK

VIDEO. "Iedomājies, ja šāds skrien virsū…" Šoreiz sastapšanās ar lāci nofilmēta Latgales pusē







Raksta Sandra: “Sveiciens! Nosūtu video, kuru vīrs, nākot ārā no Grundu ezera puses uz Sofikalna – Balvu ceļa, uzņēma, jau drošībā esot, no mašīnas.”

Video, kas ievietots Medibam.lv, redzams lācis, kas salīdzinoši tuvu stāv automašīnai, mazliet paslēpies aiz koka un skatās mašīnas virzienā. Video beidzas, bet lācis vēl, pagājis kādu soli, paliek tur stāvot.

Pavisam nesen Latvijas zinātnieki informēja, ka pagājušajā gadā Latvijā identificēti 129 lāči, kas šeit ne tikai mīt, bet arī vairojas, tādēļ risks sastapt šo lielo plēsēju kļūst arvien lielāks. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā sevi pasargāt no iespējamā lāča uzbrukuma, ir izmantot piparu gāzi, kas ir visā pasaulē atzīts efektīvs lāču aizbiedēšanas veids. Ja daudz laika pavadi brīvā dabā reģionā, kur ir manītas lāču klātbūtnes pazīmes, labāk tomēr pie jostas turēt speciālo lāču atbaidīšanai paredzēto piparu gāzi!

Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem.

Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu.

Daži fakti:

– 92% gadījumu piparu gāze efektīva brūno lāču, 90% melno lāču, bet 100% balto lāču uzbrukumu gadījumā

– 98% gadījumu, kad piparu gāze izmantota lāča uzbrukuma gadījumā, cilvēkiem izdevies izvairīties no jebkādiem ievainojumiem

– 7% gadījumu vēja virziens neveiksmīgi ietekmēja piparu gāzes efektivitāti

– 14% gadījumu, kad tika lietota piparu gāze, nedaudz cietis arī cilvēks, kas to izmantoja

– Piparu gāzes aerosolu nedrīkst turēt somā, tam jābūt pa rokai, jo lāča uzbrukums var notikt ļoti ātri un negaidīti