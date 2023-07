VIDEO. Itālijas premjerministres spēcīgā atbilde tiem, kuri domā, ka labāk dzīvot diktatūrā, nekā mirt Ieteikt







Tērzēšanas platformā “Twitter” klejo video, kurā redzama Itālijas premjerministres Džordžas Meloni spēcīgā uzruna Itālijas parlamentā. Viņa vērsusies pret tiem parlamenta biedriem, kuri vēlas, lai viņa atsauc atbalstu Ukrainai, jo, pēc viņu domām, “labāk dzīvot diktatūrā, nekā mirt”.

🔥 WOW!! Italy’s new Prime Minister @GiorgiaMeloni addressed the Kremlin assets in the Italian Parliament who want her to withdraw support for Ukraine because, according to them, it’s “better to live in a dictatorship than to die.” pic.twitter.com/ZfE0UpoI8B — Igor Sushko (@igorsushko) July 23, 2023

“Atsaucoties uz politiskās partijas “Movimento 5 Stelle” nostāju par Ukrainas tēmu, ka “ir labāk dzīvot diktatūrā, nekā mirt,” viņa iesāk uzrunu, un turpina skarbākā tonī, ” un tad maska nokrīt. Un pasaulē ar gadsimtiem ilgo vēsturi notiek slaktiņš.”

“B rīvība, demokrātija un visas mūsu civilizācijas vērtības tika uzceltas no to cilvēku upuriem, kuri bija gatavi upurēt sevi, lai tās izveidotu.”

“Un notiek slaktiņš. Pēc tā visa, ko izdarīja Paolo Borsellino, Džovanni Falkons un tie, kas cīnījās pret mafiju. Es nedomāju, ka ir labāk dzīvot diktatūrā, nekā mirt. Es domāju, ka mums kaut kas ir jādara, lai cilvēki dzīvotu brīvībā. Šī ir atšķirība starp to, ko mēs darām, un to, ko jūs piedāvājat,” viņa noslēdz savu uzrunu.

Video komentētāji pauž atbalsta vārdus jaunievēlētajai Itālijas parlamenta līderei. Kāds norāda, ka viņa ir demokrātijas spēks savā precizitātē un aizrautībā: “Brīvajai Eiropai ir jauns līderis… un viņa ir sieviete.”



She is a force for democracy and a stiletto one in her precision and most importantly her passion! Free Europe has a new leader … and she’s female ☺️❤️😎🐎🌸 — Mike (@MikeLiddall) July 23, 2023

Kāds cits saka, ka viņa zina, kā jānogādā vēstījums.

She knows how to deliver a message! I am not a fan but this is excellent! — Jan Smit (@smitschagen) July 23, 2023

Arī kāda sieviete, domājams, no Kanādas veltījusi viņai labus vārdus: “WOW, kāds lielisks paziņojums. Man patīk šī runa. Viņa ir spēcīga, nebaidās. Šāda pārliecība iedvesmo. Es vēlētos, lai klips būtu ilgāks, lai dzirdētu viņas parlamenta reakciju pēc tik spēcīgiem vārdiem, aizstāvot vectēvus, kuri iestājās par demokrātiju un brīvību.”

WOW what a great statement. Love this speech- She is strong, a bulldog, not afraid! Such conviction is inspiring! I wish the clip was longer to hear the reaction of her parliament after such strong words defending the grandfathers who stood for democracy and freedom.

What an… — 🇨🇦Chantal Dugdale❤️💙💛 (@cldonline) July 24, 2023