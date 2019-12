Rīgā, Brīvības gatvē 207 Aiz žoga slejas zemesgabals, kur VNĪ gatavojas būvēt biroja ēku. Vietējie Teikas iedzīvotāji un kvartālā strādājošo pret to iebilst, jo vēlas nolaistajā teritorijā redzēt parku. Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma “Bez Tabu” video.

Rīgas zaļās teritorijas apbūves plāni kārtējo reizi raisījuši pilsētvides aktīvisti asus iebildumus. Šoreiz runa ir par kādu nolaistu īpašumu Brīvības gatvē 207 – Teikas mikrorajonā. “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) tur vēlas būvēt biroju ēku un izcirst kokus, savukārt vietējie to nevēlas pieļaut un mudina šajā vietā veidot parku, vēstīja TV3 ziņas.

Īpašums Brīvības gatvē 207 jau no pagājušā gadsimta sākuma bijusi zaļa, publiski pieejama teritorija – sporta biedrības “Marss” velotreks. Taču nu jau ilgstoši ap zaļo oāzi Teikas centrā apslieta augsta koka sēta un teritorija netiek sakopta.

Braucot vai ejot pa Brīvības gatvi, plašo teritoriju pamanīt ir grūti. Taču aiz sētas slejas pat simtgadīgi koki un plaša zaļā teritorija. Tur vietu parkam tagad saredz Teikas iedzīvotāji.

Teikas apkaimes biedrības valdes priekšsēdētāja Selīna Vancāne TV3 ziņām norāda: “Praktiski šeit ir nepieciešams tikai izveidot sabiedrībai piekļuvi šai teritorijai. Un ar minimāliem līdzekļiem te jau būtu gatava zaļā zona – uzlikt dažus soliņus, nopļaut zāli, un tas būtu jau gatavs. Mēs ļoti priecātos, ja šo varētu izmantot sabiedrības interesēs, jo pilsētā koki kļūst arvien vērtīgāki. Mēs to apzināmies arī gaisa kvalitātes sakarā.”

Savukārt VEF Inovāciju apkaimes vadītājs Viesturs Celmiņš pauž: “Un tad tas cilvēkiem ir sasniedzams gan no Brīvības ielas, gan Ropažu ielas un Gaisa tilta puses. No visām pusēm iedzīvotājiem un darbiniekiem. Un tas ir bez lieliem ieguldījumiem. Vai nu ieguldījumi nāk no mūsu puses, Rīgas domes, vai valsts – tas varbūt ir tehniskas dabas jautājums.”

Zemes gabals gan ir valsts īpašumā un tā paredzējusi tam citu pielietojumu – būvēt biroju ēku dažādām valsts iestādēm. Tas nozīmētu arī vairāku desmitu koku izciršanu.

“VNĪ uzdevums ir turēt valstij piederošus vērtīgus īpašumus un vairot, lai valsts īpašumu vērtība pieaugtu. Un konkrētais īpašums ir paredzēts koncepta birojam valsts pārvaldei izveidei, kā attīstāma nākotnē teritorija, tieši valsts biroju būvniecībai,” skaidro VNĪ Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Inta Plūmiņa.

Tikmēr Celmiņš pauž: “Šai teritorijai varētu būt cita funkcija, tāpēc ka situācija ir mainījusies! Projekts, ja nemaldos, viņiem ir aptuveni 10 gadu vecs, tas nevērtē kontekstu, kas ir šeit pēdējos 10 gadu laikā mainījies. Šeit ir “Jaunā Teika” attīstījusies, VEF kvartāls. Šeit ir iedzīvotāji, darbinieki vairākos tūkstošos.”

Parka izveidi atbalsta Rīgas dome. Tā ir gatava arī dialogam ar valsti, lai mēģinātu vienoties, ka pašvaldība šobrīd nolaisto īpašumu bez atlīdzības varētu pārņemt un iekopt modernu zaļo teritoriju.

Teikas iedzīvotāji sākuši vākt parakstus pret koku izciršanu un par parka izveidi, ko plānot iesniegt par VNĪ atbildīgajai Finanšu ministrijai un Rīgas domei. Iedzīvotāji VEF kultūras pilī parakstīties var līdz 15. janvārim.

