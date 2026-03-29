VIDEO. Izlaists “Harija Potera” seriāla tīzeris, bet ne visi ir sajūsmā: sabiedrības krustugunīs nonācis Sneipa atveidotājs 0
HBO parādījis pirmo gaidāmā seriāla “Harijs Poters” tīzeri un nosaucis aptuveno pirmizrādes datumu – tas skatītāju acis varētu sasniegt jau 2026. gada Ziemassvētkos. Sociālajos tīklos, kā ierasts, video jau tiek aktīvi apspriests.
Seriāla tīzerim ir aptuveni trīs miljoni atzīmju “patīk” vietnē “Instagram” un 187 tūkstoši – “YouTube”. Lielākā uzmanība, kā jau gaidīts, pievērsta Severusa Sneipa atveidotājam, taču fani diskutē arī par citiem aspektiem, piemēram, krāsu paleti un līdzībām ar “Warner Bros” filmām, kā arī ne pārāk izteiksmīgu mūziku.
Ziņu portāls Meduza apkopojis, ko par jauno “Hariju Poteru” saka internetā.
Komentāros fani pateicas HBO un raksta, ka nevar sagaidīt pirmizrādi. Daži priecājas, ka “Harija Potera” pasaule iegūs jaunus fanus. “Pašreizējā paaudze beidzot sapratīs Harija Potera burvību,” kāds raksta.
Tomēr netrūkst arī kritikas. Biežākais pārmetums – burvju pasaule izskatās mākslīga. Daudziem nepatīk arī projekta neoriģinalitāte. “Tas pats zēns tajā pašā skapī, tas pats Cūkkārpas interjers, tas pats Hagrids… pat dīvaini, ka mūzika ir cita,” kāda komentētāja raksta.
Daudzi uzskata, ka seriāla krāsas ir pārāk blāvas. Filmās pirmās daļas bija gaišākas un krāsainākas, bet vēlākās – tumšākas. Tāpēc skatītājus pārsteidz, ka jau pirmajā sezonā tonis šķiet drūms.
Citi norāda, ka tā ir vispārēja mūsdienu kino problēma. “Kāpēc 80% mūsdienu filmu izskatās kā pelēka masa?” jautā lietotāja “Threads” platformā.
Vēl viens biežs pārmetums – neizteiksmīga mūzika. “Harijs Poters bez ‘Hedwig’s Theme’ ir kā siļķe bez kažoka,” raksta kāds pianists.
Vislielāko uzmanību piesaistījusi Sneipa loma – lai gan tīzerī viņš redzams mazāk nekā sekundi, kritika par šo izvēli sākās jau pirms gada. Daži uzskata, ka tas maina varoņu attiecību uztveri. Citi norāda, ka aktieris neatbilst grāmatas aprakstam. Izskan arī kritika par viņa drediem un apģērbu. “Sneipam bija taukaini mati, nevis dredi,” raksta kāds lietotājs.
Citi, savukārt, piebilst, ka katrs lēmums ir rūpīgi pārdomāts un, visticamāk, skatītāji to novērtēs, redzot seriālu pilnā apjomā.