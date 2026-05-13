Krievija ir aisberga redzamā daļa: Jenzis uzskata, ka Latvijā uzmanība mākslīgi tiek novērsta no daudz nopietnākām problēmām 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:20, 13. maijs 2026
Viedokļi

Latvijas Restorānu biedrības prezidents un LBTU docents Jānis Jenzis TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda viedokli, ka sabiedrības biedēšana ar Krievijas draudiem tiek izmantota, lai novērstu uzmanību no ekonomiskajām problēmām valstī. Viņš uzsvēra, ka cilvēku dzīves līmenis Latvijā turpina pasliktināties.

Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
Kokteilis
Ko tava ģimene tevī visvairāk novērtē? Atbildes jau no laika gala iekodētas dzimšanas datumā
Kā mēs nemanāmi bojājam savu redzi: oftalmologi nosauc 9 bīstamus ikdienas ieradumus
Lasīt citas ziņas

“Es paturpināšu savu baidīšanas teoriju,” sacīja Jenzis, norādot, ka šāda pieeja, viņaprāt, tiek izmantota jau pēdējos septiņus gadus.

Viņš uzsvēra, ka Latvijā ir nopietnas makroekonomiskas problēmas un Baltijas kontekstā situācija šobrīd esot vissliktākā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Zelenskis ir ieinteresēts kara turpināšanā.” Bijusī Zelenska preses sekretāre intervijā šķetina “patiesību” par Ukrainā notiekošo
Politologs: Valdības krīze var beigties slikti visiem
Elementāri! Ļaudis spriež par aktuālu krāpniecības veidu, bet Raimonds dalās vienkāršā paņēmienā, kā no garnadžiem tikt vaļā

“Kādreiz mēs nebijām pēdējā vietā visos makroekonomiskajos rādītājos, bet Baltijā šobrīd mēs esam,” norādīja Jenzis.

Viņš atgādināja, ka pagājušā gada beigās Latvijā bija augstākā inflācija Eiropā un ļoti zema pirktspēja. Pēc viņa domām, sabiedrības biedēšana ar Krieviju palīdz novērst uzmanību no šīm problēmām.

“Tāpēc, ka tas ir tas Trojas zirgs – bailes, ka Krievija uzbruks un nāks iekšā karavīri,” sacīja Jenzis.

Viņaprāt, šādu baiļu fonā cilvēki mazāk domā par savu ikdienas finansiālo situāciju un dzīves līmeņa kritumu.

Jenzis uzsvēra, ka lielā inflācija īpaši smagi ietekmē ģimenes ar bērniem.

“Ģimenes ar trim bērniem var daudz mazāk atļauties. Viņi nevar atļauties vairs ceļot,” viņš norādīja, piebilstot, ka daudzām ģimenēm prioritāte šobrīd ir vienkārši pabarot un apģērbt bērnus.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Citās valstīs šis jautājums tiek risināts stingrāk, bet pie mums… Kā tas nākas, ka Latvijā politiķi tik brīvi var izplatīt nepatiesu informāciju?
“Pa plato ietvi nāk bariņš izteiksmīgu cittautiešu…” Iedzīvotāja atklāj pieredzi, kas likusi pārvērtēt drošības sajūtu Rīgā
“Katru dienu dzīvoju ar bailēm un ar milzīgu vēlmi dzīvot!” Divu bērnu mamma Līga lūdz līdzcilvēku palīdzību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.