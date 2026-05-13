Krievija ir aisberga redzamā daļa: Jenzis uzskata, ka Latvijā uzmanība mākslīgi tiek novērsta no daudz nopietnākām problēmām 0
Latvijas Restorānu biedrības prezidents un LBTU docents Jānis Jenzis TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda viedokli, ka sabiedrības biedēšana ar Krievijas draudiem tiek izmantota, lai novērstu uzmanību no ekonomiskajām problēmām valstī. Viņš uzsvēra, ka cilvēku dzīves līmenis Latvijā turpina pasliktināties.
“Es paturpināšu savu baidīšanas teoriju,” sacīja Jenzis, norādot, ka šāda pieeja, viņaprāt, tiek izmantota jau pēdējos septiņus gadus.
Viņš uzsvēra, ka Latvijā ir nopietnas makroekonomiskas problēmas un Baltijas kontekstā situācija šobrīd esot vissliktākā.
“Kādreiz mēs nebijām pēdējā vietā visos makroekonomiskajos rādītājos, bet Baltijā šobrīd mēs esam,” norādīja Jenzis.
Viņš atgādināja, ka pagājušā gada beigās Latvijā bija augstākā inflācija Eiropā un ļoti zema pirktspēja. Pēc viņa domām, sabiedrības biedēšana ar Krieviju palīdz novērst uzmanību no šīm problēmām.
“Tāpēc, ka tas ir tas Trojas zirgs – bailes, ka Krievija uzbruks un nāks iekšā karavīri,” sacīja Jenzis.
Viņaprāt, šādu baiļu fonā cilvēki mazāk domā par savu ikdienas finansiālo situāciju un dzīves līmeņa kritumu.
Jenzis uzsvēra, ka lielā inflācija īpaši smagi ietekmē ģimenes ar bērniem.
“Ģimenes ar trim bērniem var daudz mazāk atļauties. Viņi nevar atļauties vairs ceļot,” viņš norādīja, piebilstot, ka daudzām ģimenēm prioritāte šobrīd ir vienkārši pabarot un apģērbt bērnus.
