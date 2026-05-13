“Zelenskis ir ieinteresēts kara turpināšanā.” Bijusī Zelenska preses sekretāre intervijā šķetina “patiesību” par Ukrainā notiekošo 0
Jūlija Mendeļa – Volodimira Zelenska preses sekretāre no 2019. gada 3. jūnija līdz 2021. gada 9. jūlijam – intervijā apgalvoja, ka Zelenskis 2022. gada pavasara sarunās ar Krieviju Stambulā par kara izbeigšanu bijis gatavs atteikties no Donbasas, vēstīts medijā “LRT”.
“Es runāju ar cilvēkiem, kuri pārstāvēja Ukrainu sarunās Stambulā 2022. gadā. Viņi man pateica ļoti svarīgu detaļu — Zelenskis personīgi piekrita atdot Donbasu. Toreiz tā bija šokējoša informācija,” sacīja Mendeļa.
Pēc viņas teiktā, jau 2019. gada tikšanās laikā Zelenskis personīgi pateicis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, ka Ukraina necentīsies kļūt par NATO dalībvalsti.
“Es piedalījos šajā tikšanās reizē ar Putinu Parīzē 2019. gadā. Ļoti maz cilvēku viņa tuvumā zināja patiesību. Viņš privāti runāja ar Putinu un apsolīja, ka Ukraina nekad nepievienosies NATO. Tas bija 2019. gada decembrī. Tā bija privāta saruna, par kuru zināja ļoti maz cilvēku. Viņš teica: “Nekāda NATO nebūs”, jo Ukraina nekad nebija tuvu NATO,” apgalvoja Mendeļa.
Pēc viņas domām, Zelenskis ir ieinteresēts kara turpināšanā un “šodien ir viens no lielākajiem šķēršļiem mieram”. Viņa apgalvoja, ka ukraiņi tiek emocionāli manipulēti un ka sabiedrībai tiekot slēpta patiesā situācija.
“Tas, ko Krievijas armija dara Ukrainā, ir noziegums pret cilvēci. Taču karš vairs nav tikai melns un balts. Tas ir melns. Un vēl tumšāks. Mēs redzam Putinu kā ļaunumu. Bet arī Zelenskis ir ļaunums, tikai slēpts. Kameru priekšā viņš tēlo mīļu lācīti, bet, kad gaismas izdziest, viņš pārvēršas par grizli un iznīcina cilvēkus,” sacīja bijusī prezidenta pārstāve.
Intervijā Mendeļa, kura tagad sevi dēvē par žurnālisti, vērsās pie Putina ar aicinājumu izbeigt karu, kurā “slāvi nogalina slāvus”.
Viņa arī apgalvoja, ka Zelenskis lietojot kokaīnu un ka tas esot “publiska noslēpums”. Kremlis un Krievijas propagandisti jau iepriekš vairākkārt bez pierādījumiem Zelenski saukuši par narkomānu.
Ukrainas aģentūra RBK norāda, ka agrāk Mendeļa par savu bijušo vadītāju izteikusies pavisam citādi. Pēc amata atstāšanas viņa izdeva grāmatu “Katrs no mums ir prezidents”, kurā Zelenski raksturoja kā “lielāko sapņotāju” un rakstīja, ka viņš kļūst par vienu no ietekmīgākajiem pasaules līderiem.
Ukrainas prezidenta komunikāciju padomnieks Dmitro Litvins komentējot interviju sacīja, ka “viņai jau sen neviens neko nestāsta”.
“Viņa jau sen vairs nestrādā administrācijā, tāpēc nav vērts komentēt, vai viņai kāds kaut ko saka un vai tas vispār ir noticis,” sacīja amatpersona.
RBK arī atgādina, ka Mendeļa iepriekš vairākkārt nonākusi skandālu centrā. 2019. gada jūlijā televīzijas ēterā viņa paziņoja, ka Ukrainas karavīri Donbasā padodas provokācijām un apšauda civiliedzīvotājus. Vēlāk septembrī viņa izraisīja skandālu, pagrūžot “Radio Liberty” žurnālistu, kurš vēlējās uzdot jautājumu Zelenskim.
Viņa ne reizi vien izraisījusi pretrunīgu reakciju ar izteikumiem, kas atkārto Krievijas propagandas naratīvus — īpaši apsūdzībām Ukrainas valdībai par “miera vilcināšanu” un manipulācijām ar NATO jautājumu.
Savukārt Takers Karlsons, šīs intervijas vadītājs, jau ilgu laiku pazīstams kā dedzīgs ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītājs. Viņš vairākkārt kritizēts par pretrunīgi vērtētiem izteikumiem televīzijā un sociālajos tīklos, ko daži raksturo kā rasistiskus un Krievijas propagandu veicinošus. 2024. gadā viņam interviju sniedza arī Vladimirs Putins.
Aprīlī Karlsons apgalvoja, ka nožēlo savu atbalstu Trampam ASV prezidenta vēlēšanās un ka šī iemesla dēļ viņš “cīnās ar savu sirdsapziņu”.