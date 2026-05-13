“Tu vairs nekad nebūsi premjere!” Soctīklos cilvēki ir patiesi skarbi izteikumos par Eviku Siliņu un viņas valdību 5
Šodien mūsu valdībā notiek pamatīga šūpošanās, daudzi pat apgalvo, ka faktiski Evikas vadītā valdība jau ir kritusi.
Opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” (AS) vāc parakstus Evikas Siliņas (JV) valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu, trešdien žurnālistiem pauda AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem trešdien paziņoja arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītajs Harijs Rokpelnis.
Protams, tas viss šobrīd aktualizējas un plaši tiek apspriests sociālajos tīklos, cilvēkiem izsakot dažādus viedokļus par pašreizējo situāciju. Ir interesanti ieskatīties, ko pauž tautas balss, tāpēc turpinājumā daži viedokļi.