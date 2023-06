VIDEO. Jūrā pie Odesas pali ieskalo ne tikai atkritumus, līķus, bet veselus namus un pat dzīvus mežazvērus Ieteikt







Kahovkas HES dambja iznīcināšana, ko organizēja Krievijas militārpersonas, izraisījušas globālu vides katastrofu. Un tagad neviens neuzņemsies prognozēt, vai kādreiz izdosies atjaunot izpostīto ekoloģisko līdzsvaru. UNIAN.ua skaidroja, kas notiek valsts dienvidos pēc dambja detonācijas un kā tas ietekmēs cilvēku veselību.

Unikālās aizsargājamās dabas zonas kopā ar daudziem dzvīniekiem un putniem, tostarp Sarkanajā sarakstā iekļautajām sugām, ir iznīcinātas, iespējams, uz visiem laikiem.

Melnajā jūrā ieplūdusi toksiska masa – eksplodējošas mīnas, tūkstošiem tonnu ķīmisko vielu un augsnes, notekūdeņi, atkritumi, miruši dzīvnieki, izgāzti koki, dūņu nogulsnes..

Ūdens līmenis Kahovkas ūdenskrātuvē turpina pazemināties. Un upuru īpašumi no Hersonas apgabala – no mēbelēm līdz milzīgām māju daļām – tiek izskaloti Melnās jūras piekrastē Odesas apgabalā un Odesā.

Ukrainas Vides valsts inspekcija 11. jūnijā fiksējusi arī būtiskas izmaiņas jūras ūdens paraugu ķīmiskajā sastāvā Odesas piekrastē.

“Ja jūrā notiks strauja saldūdens iemaisīšanās, tajā esošās zivis attālināsies no krasta. Līdz ar to jūras putni – kaijas, jūraskraukļi, zīriņi – paliks bez barības bāzes,” skaidro Rewilding Ukraine izpilddirektors. Pēc sabiedriskās organizācijas “Zaļā vēstule” vadītāja Vladislava Balinska teiktā, “Kahovas katastrofai” ir globāls mērogs .

Jūrā tiek ieskalotas simtiem saliņu, palieņu mežu un stepju platības, applūstošas ​​pļavas un nogāzes ar visiem to iemītniekiem. Šobrīd ir pārošanās laiks – ligzdošanas un nārsta periods. Tas ir, simtiem dzīvo organismu sugu ir gājušas bojā, turklāt šogad izpaliks vairošanās.

Kahovkas rezervuārs bija milzīgs saldūdens rezervuārs, kura garums bija 240 km. Pēc sabiedriskās organizācijas “Ukrainian Nature Conservation Group” datiem, kad tā tika uzbūvēta pagājušā gadsimta vidū, ar hidrotehnisko būvju palīdzību ūdens līmenis Dņeprā tika paaugstināts pat par 16 metriem.

Tāpēc, pēc ekspertu aprēķiniem, terorakta sekas savvaļas dzīvniekiem tiek prognozētas vismaz 5000 kvadrātkilometru platībā (plūdu un drenāžas zonas).

Pēc sabiedriskās organizācijas Rewilding Ukraine teiktā, sekas dabai, īpaši savvaļas dzīvniekiem, ir briesmīgas. Runa ir par veselas biogeocenozes iznīcināšanu – unikālu ainavu kompleksu ar visiem dzīvajiem organismiem – augiem, dzīvniekiem.

Konkrēti, hidroelektrostacijas uzspridzināšanas rezultātā tika ietekmēts Nacionālais dabas parks “Ņižņidņiprovskis”, un tas ir vairāk nekā 80 000 hektāru palienes Berislavskas, Bilozerskas, Holopristanskas un Oļeškivskas rajonos, pilsētās Hersona un Nova Kahovka, no kurām lielākā daļa pašlaik ir applūdušas. Terorakts skāris arī vairākus nacionālos parkus – “Biloberezhja Svjatoslav”, “Oleškivski pisky”, “Kinburnska Spit”.

Katastrofas dēļ upju ūdens līmenis paaugstinājās desmit reižu augstāk, nekā tas varēja būt jebkuru dabisku plūdu laikā.

“Unikālas pļavas, upes, salas nav vienkārši applūdušas – tās aizskalotas kopā ar dzīvniekiem, putniem, augsni – visu, kas radīts desmitiem gadu.

Turklāt visi Hersonas dabas parki un Mikolajavas reģions pašlaik ir okupēti, un mēs nevaram pilnībā zināt šī murga apmērus,» spriež biologi.

Daudzi vērtīgi floras pārstāvji iznīcināti. Tie ir simtiem retu ziedu, jo īpaši savvaļas orhideju populācijas. Arī daļa no bērzu un ozolu mežiem, tostarp viens no lielākajiem Hersonas apgabala milzu ozoliem, kas atrodas Zburyiv mežniecībā, netālu no Dņepras krastiem.

Turklāt plūdi izraisīs būtisku gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos visā Ukrainas dienvidu reģionā. Tas nozīmē mitruma palielināšanos augsnē un tā saukto sāli, kas ir kaitīga veģetācijai.























































































Krievijas saspridzinātais Kahovkas HES un tā izraisītie plūdi