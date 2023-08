Foto: Shutterstock

VIDEO. Kā pasargāt mašīnu no krusas: Paula Timrota praktiskie padomi







Pazīstamais auto žurnālists Pauls Timrots raidījumā “Zebra” apskatījis vienu no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd – kā paša spēkiem pasargāt mašīnu no krusas postījumiem.

Viņš stāsta, ka pirmā un svarīgākā lieta ir saprast – no kuras puses pūš vējš. “Ja esat ceļā, svarīgi ir saglābt priekšējo stiklu šofera pusē. Ātrākais, kā to izdarīt – paķeram tepiķīti no mašīnas grīdas un liekam uz logu, nostiprinām ar logu tīrītājiem servisa režīmā. Ja ir vairāk laika, lieciet arī otru tepiķīti. Varbūt vasarā, kad braucam sauļoties ir kāda sega, arī to tad var izmantot,” – viņš stāsta.

Lai segu nepūstu prom, tā jānostiprina ar striķi vai trosi, kas atrodas mašīnas bagāžniekā. Bet, ja tādu nav, tad segas stūrus vienkārši iever mašīnas durvīs.

Tāpat viena no vājākajām vietām, kas krusas laikā laikā visvairāk tiek apdraudēta, ir mašīnas lūka. Uz tās Timrots iesaka uzlikt, ja ir pieejams – kāds kartona gabals, bet, lai to nepūš prom, uzliek virsū kaut ko smagu, kas pieejams pa rokai, kaut vai smagu somu.

Motora pārsega pasargāšanai derēs kāds tepiķis, ko nostiprināt ar virvi.

“Protams, tas viss ir jāizdara pirms sākas krusa. Varbūt kaimiņi smiesies, ka jūs tur tā ņematies, bet beigās nekas nenotiks. Tomēr man liekas, ka labāk, lai smejas, nekā pēc tam mašīna ir sasista,” – uzskata Timrots.

