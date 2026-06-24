VIDEO. Kamēr vecāku nav mājās, stārķēniem nežēlīgi uzbrūk cits stārķis 0
AS „Sadales tīkls” balto stārķu tiešraides ligzdā 11. jūnija rītā norisinājušies satraucoši un dramatiski notikumi. Izmantojot brīdi, kad stārķēni ligzdā bija palikuši bez vecāku uzraudzības, tajā negaidīti iebruka svešs stārķis un sāka uzbrukt neaizsargātajiem mazuļiem.
Kā norāda dabas draugi un kaislīgākie tiešraides vērotāji, agresīvā uzbrucēja, visticamāk, bijusi iepriekšējā šīs pašas ligzdas saimniece, dēvēta par Mammu. Viņa šādā skarbā veidā nolēmusi izgāzt dusmas uz jaunā pāra pēcnācējiem, un kadri ar pieaugušā putna uzbrukumu mazajiem stārķēniem sociālajos tīklos acumirklī izsauca lielu satraukuma un līdzjūtības vilni.
Tomēr, kā liecina jaunākā informācija, pēc pārdzīvotā baisā trillera dzīve ligzdā pamazām sāk atgriezties ierastajās sliedēs. Par laimi, abi stārķu mazuļi jau izrāda pirmās atkopšanās pazīmes. Viņi atkal ir sākuši pieņemt barību, kas ir labākais rādītājs tam, ka gūtās traumas un piedzīvotais šoks pamazām atkāpjas.
Tagad atliek vien turēt īkšķus, lai pašreizējie ligzdas saimnieki – stārķu pāris Uma un Jumis – turpmāk būtu modrāki, neatstātu savu ligzdu bez uzraudzības un palīdzētu abiem drosmīgajiem mazuļiem pilnībā atgūt spēkus pēc šī skarbā pārbaudījuma.