Stiprina gatavību arī X stundai: “Sadales tīkls” vadītājs atklāj, kā gatavojas militāru draudu apstākļiem 0

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LA.LV
11:51, 21. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Kopš 2022. gada februāra elektroapgādes drošība Latvijā tiek vērtēta daudz plašākā ģeopolitiskā kontekstā, TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons norāda.

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Viņš skaidro, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kļuvis skaidrs – būtiskākā drošības stiprināšana ir pašu spēju attīstīšana un gatavība rīkoties krīzes situācijās.

Jansons uzsver, ka “Sadales tīkls” pēdējo gadu laikā aktīvi strādājis pie sistēmas noturības stiprināšanas, tostarp izveidojot darbinieku vienības, kas apmācītas rīkoties paaugstināta riska apstākļos. Viņš norāda, ka uzņēmumā jau izveidotas vairākas šādas struktūras un turpinās to attīstība.

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Tāpat viņš skaidro, ka regulāri notiek kopīgas apmācības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzi, lai speciālisti būtu gatavi infrastruktūras bojājumu novēršanai arī sarežģītos apstākļos, tostarp potenciālu militāru draudu gadījumā.

Jansons norāda, ka būtiska loma ir arī materiāltehniskajai gatavībai – rezerves iekārtām un aprīkojumam jābūt pietiekamā apjomā, lai krīzes situācijās nodrošinātu ātru bojājumu novēršanu.

Viņš uzsver, ka mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmums jebkurā brīdī būtu gatavs operatīvi atjaunot elektroapgādi un rīkoties ārkārtas situācijās.

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