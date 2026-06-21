VIDEO. Mazie lauku piekūni tikuši pie rotām: kāpēc katram putnēnam vajadzīgi divi gredzeni? 0

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LA.LV
23:24, 21. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Uzņēmums “Sadales tīkls” sociālajos tīklos dalījies ar priecīgu un izglītojošu vēsti – agrā rītā veikta populāro tiešraides būra peļu vanadziņu (lauku piekūnu) mazuļu apgredzenošana. Katrs no mazajiem putnēniem nu ir ticis pie diviem gredzeniem, un tam ir īpašs iemesls.

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Kā skaidro ornitologs Edgars Lediņš, katram mazulim uz kājas uzlikts viens metāla un viens plastmasas krāsu gredzens. Metāla gredzenus, kas izgatavoti no alumīnija vai nerūsējošā tērauda, izmanto Latvijas Gredzenošanas centrs savvaļas putnu pētījumiem un migrācijas izsekošanai. Uz tiem ir unikāls sērijas numurs un centra adrese. Ja putns tiek pamanīts, šos datus ievada “EURING” datu bankā – centralizētā Eiropas mēroga datubāzē.

Savukārt košais plastmasas gredzens nepieciešams, lai konkrēto putnu varētu ātri un ērti atpazīt un nolasīt jau no attāluma ar binokli vai kameru.

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Eksperts norāda, ka 20 dienu vecums ir pats optimālākais laiks lauku piekūnu gredzenošanai. Šajā vecumā mazuļi ir pietiekami lieli, lai to kājas vairs strauji neaugtu, taču vienlaikus pietiekami mazi, lai stresa ietekmē vēl nemēģinātu priekšlaicīgi pamest drošo ligzdas būri.

Tagad atliek vien ar interesi vērot tiešraidi un sekot līdzi, kurp jaunie piekūni dosies savos pirmajos lielajos lidojumos.

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