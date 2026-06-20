Vai krīzes situācijā paliksim bez elektrības? “Sadales tīkla” priekšnieks skaidro uzņēmuma gatavību 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons skaidro, ka uzņēmums ir labi sagatavots krīzes situācijām, jo vētras elektroapgādes tīkla uzturēšanā ir regulāra parādība. Katru gadu uzņēmums saskaras ar lielākām vai mazākām vētrām, un no katras pieredzes tiek gūtas mācības, kas palīdz pilnveidot darbību un uzlabot gatavību nākotnes izaicinājumiem.
Viņš uzsver, ka būtiska nozīme ir arī starptautiskajai sadarbībai un pieredzes apmaiņai ar citu valstu kolēģiem. Nesen Latvijā viesojās elektroapgādes nozares pārstāvji no Īrijas, kuri dalījās pieredzē par postošu vētru, kas valsti skāra pagājušā gada janvārī. Vētras laikā vēja brāzmas sasniedza 50 metrus sekundē, un bez elektroapgādes palika vairāk nekā 700 tūkstoši mājsaimniecību. Daļai iedzīvotāju elektrības padeve tika atjaunota tikai pēc vairākām dienām, dažviet pat pēc desmit dienām. Īrijas kolēģu pieredze palīdz labāk izprast šādu krīžu radītos izaicinājumus un sagatavoties līdzīgām situācijām.
Jansons norāda, ka, apvienojot savas un ārvalstu partneru gūtās atziņas, uzņēmums kļūst arvien spēcīgāks un efektīvāk spēj reaģēt ārkārtas situācijās. Viņš arī informē, ka nākamajā mēnesī plānots parakstīt sadarbības memorandu ar Lietuvas kolēģiem. Līdzīga vienošanās jau noslēgta ar Igaunijas partneriem pagājušajā gadā. Šādu vienošanos mērķis ir nodrošināt savstarpēju atbalstu liela mēroga elektrotīkla bojājumu gadījumos, turpinot praksi, kas Baltijas valstu uzņēmumu starpā tiek īstenota jau gadiem ilgi.