“Kāpēc rīdziniekiem joprojām katru nakti jācieš no atsevišķu cilvēku bezkaunības? Šis “muzikants” nav unikāla, bet gan ikdienišķa parādība. Pēc tam vēlreiz nobrauca garām, lai efektīvāk pačakarētu iedzīvotājus,” tā šonedēļ soctīklā “X” raksta Ričards, daloties ar video, kurā redzams un dzirdams motociklists, kurš nakts laikā traucas par Rīgas centra ielām, dārdinot skaļu mūziku.

“Pusdivos naktī dzīvojamā rajonā šādai uzvedībai nav vietas. Ir normāli rīkot pasākumus, bet tā vienkārši katru nakti celt dažu šoferu ego nav leģitīms (vai pat ētisks) attaisnojums,” tā komentāros piebilst ieraksta autors Ričards, atbildot uz citu soctīkla “X” lietotāju replikām.

Komentētāji pie Ričarda video raksta: “Tas ir Rīgas centrs, dzīvo centrā – rēķinies ar to”, “Normāla izplūde, kur problēma ar mūziku?”, “Nevienam (izņemot tādus pašus dalbajobus) šis nepatīk”, “Augšā – lejā pa Brīvības ielu tas normāli. Ir vēl variācija šiem – bez mūzikas, bet ar modificētu izpūtēja trubu”, “Katrs sevi cienošs mocists uzliek pļerdakam Abramovič izplūdi un obligāti atvelk no jebkura Brīvības krusta. P.S. Policijas močus esmu redzējis tikai eskortā pavadot mūsu izlasi no lidostas.”

“Pa dienu tādi besī. Šausmīgi raustos no skaļām skaņām un no rītiem tik daudz tādu, kuri speciāli izrādīs savu skaļo braucamo, kas man līdz ar to visu dienu liek būt uz “alert mode”,” komentē vēl kāds. “Cilvēkiem vispār ir jācieš, tāda ir mūsu būtība un dzīves jēga 🙂 Viņam vismaz izputējs normāls,” piebilst vēl cits soctīkla “X” lietotājs, komentējot Ričarda video ar motociklistu.

