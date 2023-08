VIDEO. Ķīnas zoodārza apmeklētāji neizpratnē: cilvēks kostīmā vai īsts lācis?

Zooloģiskais dārzs Ķīnas austrumos ir noraidījis apgalvojumus, ka daži no lāčiem būtu kostīmos tērpti cilvēki pēc tam, kad izplatījās video, kurā redzams Malaizijas saules lācis, kurš stāv uz pakaļkājām un izskatās neparasti cilvēcisks, veicinot baumas un sazvērestības teorijas Ķīnas sociālajos medijos, informē “CNN”.

Paziņojumā, kas rakstīts saules lāča vārdā, Hangdžou zooloģiskā dārza amatpersonas uzsvēra, ka cilvēki neizprot šo sugu. “Es esmu saules lācene Andžela — vakar pēc darba saņēmu zvanu no zoodārza vadītāja, kurš jautāja, vai esmu slinka un šodien izlaidu darbu un atradu cilvēku, kurš ieņems manu vietu,” teikts paziņojumā.

Populārajā Ķīnas mikroemuāru rakstīšanas vietnē “Weibo” kopīgotajos videoklipos saules lācis bija redzams stāvam uz klints savā iežogojumā. Daudzi “Weibo” lietotāji norādīja uz dzīvnieka stāvo stāju, kā arī vaļīgajām kažokādas krokām mugurpusē, radot lācim dīvainu izskatu un veicinot pieņēmumus, ka tā vietā varētu maskēties cilvēks.

Tas varētu izklausīties neticami, taču Ķīnas zooloģiskie dārzi jau iepriekš ir izraisījuši publisku izsmieklu par mēģinājumu mājdzīvniekus, piemēram, suņus, uzskatīt par savvaļas dzīvniekiem.

2013. gadā pilsētas zooloģiskais dārzs centrālajā Henanas provincē sadusmoja apmeklētājus, mēģinot Tibetas mastifu suni uzskatīt par lauvu. Apmeklētāji, kuri bija piegājuši pie nožogojuma, pauda šoku, izdzirdot “lauvas” riešanu.

“Aizmirstie” lāči ir apdraudēti

Saules lāči, kuru dzimtene ir Dienvidaustrumāzijas tropu meži, ir pasaulē mazākā lāču suga. Pieaugušie lāči ir aptuveni 70 centimetrus gari un sver no 25 līdz 65 kilogramiem, saka eksperti.

Tie neguļ ziemas guļā, un tiem raksturīgi dzintara krāsas pusmēness formas kažokādas plankumi uz krūtīm, kā arī garas mēles, kas palīdz iegūt medu no bišu stropiem, tādējādi Malaizijā un Indonēzijā tos sauc par “beruang madu” (medus lācis).

Saules lāči ir aizsargājama suga vietējās valstīs, piemēram, Malaizijā.

