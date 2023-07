Ilustratīvs attēls. Foto: Shutterstock

VIDEO. Tikai 50 km no Rīgas vīrietis gandrīz aci pret aci sastopas ar milzīgu lāci – plēsējs atrodas starp viņu un viņa automašīnu Ieteikt







“Pulsar Latvija” soctīklos publicējis kādu video, kuru iesūtījis Dainis Misiņš. Viņš gandrīz aci pret aci sastapies ar lāci, kuram ķepas izmērs bijis atbilstošs 42.izmēra apaviem…

Pie publicētā video teikts, ka šis gadījums noticis tepat, netālu no Rīgas – Allažmuižas apkārtnē. Allažmuiža ir ciems Siguldas novadā, kas atrodas vien 49 km no Rīgas un 16 km no Siguldas centra.

Un ko tu darītu šādā situācijā?