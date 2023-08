VIDEO. Krievijā avarējusi lidmašīna. 10 bojāgājušie; pasažieru sarakstā arī “Vagner” saimnieks Prigožins

Ekrānšāviņš. Twitter

Ar algotņu grupējumu “Vagner” saistītais “Telegram” kanāls “Gray Zone” trešdienas vakarā ziņoja par grupējuma vadītāja Jevgeņija Prigožina nāvi.

Kanālā teikts, ka “Krievijas nodevēju rīcības dēļ” gājis bojā “patiess savas dzimtenes patriots”.

Šo kanālu Prigožins izmantoja, lai izplatītu savas videouzrunas.

Līdz šim ar “Vagner” saistītie “Telegram” kanāli nebija ziņojuši, ka Prigožins gājis bojā.

Jau vēstīts, ka Krievijā trešdien nogāzusies neliela lidmašīna, kuras pasažieru sarakstā ir Prigožins, un visi desmit lidmašīnā esošie cilvēki gājuši bojā.

To, ka Tveras apgabalā avarējušās lidmašīnas “Embraer” pasažieru sarakstā ir Prigožins, apstiprinājusi Krievijas federālā aviācijas pārvalde “Rosaviacija”. Tomēr nav oficiāla apstiprinājuma, ka Prigožins, kurš jūnijā vadīja militāru dumpi, patiešām atradies lidmašīnā.

Pavisam lidmašīnā, kas bijusi ceļā no Maskavas uz Sanktpēterburgu, bijuši septiņi pasažieri un trīs apkalpes locekļi.

Lidmašīna nogāzusies pie Tveras apgabala Bologojes rajona Kuženkinas ciema.

Trešdien aprit divi mēneši, kopš Prigožins sāka dumpi pret Krievijas militāro vadību. Dumpja gaitā vagnerieši devās uz Maskavu, taču otrās dienas vakarā Prigožins piekrita dumpi pārtraukt. Daļa “Vagner” kaujinieku tika pārvietoti uz Baltkrieviju.

