Krievijas drošības struktūru pārstāvji nopratinājuši šoferus, no kuru vadītajām kravas automašīnām svētdien Ukrainas Drošības dienesta (SBU) specoperācijas “Zirnekļtīkls” gaitā palaisti droni, pirmdien vēsta “Telegram” kanāls “Baza”.

Viens no šoferiem, kāds 55 gadus vecs Čeļabinskas iedzīvotājs, pastāstīja, ka 37 gadus vecais automašīnas īpašnieks vārdā Artjoms saņēmis pasūtījumu no Murmanskas apgabala uzņēmēja, kas teicis, ka viņam nepieciešams nogādāt četras karkasa mājas no Čeļabinskas uz Murmanskas apgabala Kolas rajonu, vēsta “Baza”.

Moments later, the trucks self-destruction mechanism ignites and the truck explodes. pic.twitter.com/vXsokRvDOb

Russian man enters one of Ukraine’s drone trucks.

Galu galā pēdējais uzdevums bija apstāties “Rosņeftj” degvielas uzpildes stacijā pie militārā lidlauka Murmanskas apgabalā. No turienes tika palaisti droni.

Kādas citas tam pašam īpašniekam piederošas kravas automašīnas 61 gadu vecais šoferis pastāstījis līdzīgu stāstu. Arī viņa uzdevums bijis nogādāt karkasa mājas uz Irkutskas apgabalu.

Brīdī, kad autovadītājs piestājis pie kafejnīcas “Teremok” Irkutskas apgabala Sibīrijas Usoļjē, no transportlīdzekļa sākuši lidot droni.

🔥 Because I've not seen it anywhere yet…

Here's a map I made of the 4 Russian air bases that Ukraine hit with drone attacks just now (red stars)

Look how deeply they penetrate into Russian territory.

Slava Ukraini. ✊ pic.twitter.com/Oo0dkeSrGi

— Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) June 1, 2025