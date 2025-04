Naktī uz sestdienu, Krievija veikusi jaunu uzbrukumu Kijivai, izmantojot raķetes un bezpilota lidaparātus. Kijivas mērs Vitālijs Kļičko ziņoja, ka uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki divos rajonos – Svjatošinā un Darnickā.

Svjatošinas rajonā ugunsgrēks radās neapdzīvotās telpās, savukārt Darnickas rajonā dega privātmāja. Ziņas liecina, ka Svjatošinas rajonā ir vismaz divi ievainotie cilvēki. Ugunsdzēsēji veica operatīvas darbības, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos, vēsta Unian.

Kļičko paziņoja, ka Krievijas uzbrukumos Kijivai cietuši trīs cilvēki. Viens no viņiem nogādāts slimnīcā. Savukārt Krievijas dronu uzbrukumā Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai ievainots viens cilvēks, paziņoja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļehs Sinehubovs.

Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 88 droniem, no kuriem 56 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, sestdien pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Vēl 24 dronu imitatoru atrašanās vieta pazaudēta bez negatīvām sekām, teikts Gaisa spēku paziņojumā.

Krievijas dronu uzbrukumā nodarīti postījumi Žitomiras, Kijivas, Odesas, Dņipropetrovskas, Doneckas un apgabalos.

Reuters showed the night breakthrough of the Geranium through air defense fire in the capital of Ukraine. Shooting at drones and large-scale smoke after the strike are visible. pic.twitter.com/shMQSlWPDk

