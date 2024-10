Krasnojarskas tiesā Krievijas opozīcijas aktīviste Olga Suvorova otrdien pārgriezusi rokas vēnas, protestējot pret tiesas spriedumu, pavēstījusi sieviešu tiesību kustība “Mjagkaja sila” (Maigais spēks). Suvorova nogādāta slimnīcā.

Tiesa atzina Suvorovu par vainīgu nepatiesu liecību sniegšanā par kādu policistu un piesprieda viņai 125 000 rubļu (aptuveni 1200 eiro) lielu sodanaudu.

2023.gada oktobrī Suvorova paziņoja, ka viņai uzbrucis policists, kurš viņu izstūmis no iecirkņa, atstājot uz ķermeņa zilumus. Decembrī viņa tika aizturēta Krasnojarskas lidostā un apsūdzēta par to, ka sniegusi nepatiesas liecības.Sieviešu tiesību kustība pavēstīja, ka Suvorova vēlāk nācās iziet 30 dienu pārbaudi psihiatriskajā slimnīcā.

Kustība “Mjagkaja sila” tika izveidota 2022.gadā, īsi pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Tieslietu ministrija pagājušajā gadā to atzina par “ārvalstu aģentu”.

Kustībā iesaistījušās arī politiskā aktīviste Jūlija Gaļamina un politiķe Jekaterina Duncova, kas martā nesekmīgi mēģināja kandidēt tā sauktajās Krievijas prezidenta vēlēšanās kā diktatora Vladimira Putina sāncense.

Olga Suvorova, a participant in the "Soft Power" movement, cut her hand during a court hearing in Krasnoyarsk, where she was fined 125,000 rubles for "false reporting" against a police officer.

As reported by "Soft Power" earlier, her prosecution was linked to a criminal case… pic.twitter.com/XgoBKOthV2

— Sota News (@sotanews) October 8, 2024