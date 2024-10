“Tas nav no pirksta izzīsts!” Slaidiņš komentē, kāpēc ASV palielināja izlūkošanas spējas kosmosā Ieteikt







“Ir paziņojums no ASV. ASV palielina izlūkošanas spējas kosmosā, lai veiktu pretdarbības pret Krieviju un Ķīnu,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Reklāma Reklāma

“Budžets šai kosmosa programmai palielinās pa 50%. Es gan neatradu, cik šai programmai ir tā summa, kas ir paredzēta, bet 50% – tas ir noteikti tāds pamatīgs ieguldījums,” uzskata Slaidiņš. Ko nozīmē šī pretdarbības veikšana? Uz to militārais eksperts atbildēja, sakot, ka tā varētu būt “izlūkošana-bildēšana”, tāpat arī satelīta apdraudējumi – vēršanās pret GPS satelītiem. “Ko nozīmē mūsdienu karadarbībā, ja šos satelītus, kas ir ar militāru nozīmi, izslēdz no spēles? Viss ir akls – raķetes līdz ar to un visi ieroči, – tas atstāj iespaidu uz to,” piebilda Slaidiņš.

Savukārt Pentagona vadītāja vietniece Ketlīna Hiksa esot komentējusi, ka Krievijas-Ķīnas konkurence kosmosā ir likusi ASV pārdomāt savu kosmosa stratēģiju, jo šīs abas valstis izstrādājot doktrīnas, lai kosmosu pārvērstu par kaujas lauku. Gan Krievija, gan Ķīna attīstot spējas, ar kurām var uzbrukt GPS pavadoņiem un citām svarīgām kosmosa sistēmām, norādīja Slaidiņš TV24 raidījumā.

“Tas nav no pirksta izzīsts! Krievi jau palaida kosmosā satelītu COSMOS-2553 īsi pirms iebrukuma [Ukrainā] 2022.gada februārī, kas pēc ASV amatpersonu domām ir paredzēts, lai pārbaudītu potenciālā pretsatelītu ieroča sastāvdaļas,” komentēja NBS majors Slaidiņš. Tas ticis darīts Krievijai sadarbojoties ar Ķīnu. “Viņiem ir šīs ciešās saiknes saistībā ar kosmosa attīstību. Tāpēc Pentagons to uzskata par reālu draudu, kas rada nopietnas bažas attiecīgām ASV amatpersonām,” rezumēja Slaidiņš, stāstot par ASV lēmumu palielināt izlūkošanas spējas kosmosā.

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” varat skatīties video šeit: