VIDEO. Lai arī tuvojas ziema, Ukrainas civiliedzīvotāji turpina dzīvot pie frontes līnijas Ieteikt







Vairāk nekā 2000 cilvēku joprojām dzīvo frontes pilsētā Huļaipolē Ukrainas Zaporižjas reģionā, neskatoties uz pastāvīgajām Krievijas apšaudēm un elektrības, gāzes un ūdens trūkumu. “Radio Free Europe/Radio Liberty” pārstāve Jevhenija Nazarova devās kopā ar Ukrainas armijas Mariupoles kapelānu bataljonu uz pilsētu, lai tās iedzīvotājiem piegādātu nepieciešamās preces.

“Sazinājāmies ar militārpersonām. Vakar vakarā notika spēcīgas apšaudes. Tikko pabraucām garām krāterim, tas ir jauns. Taču Huļaipoles iedzīvotāji neaizbrauc, īpaši tie, kas dzīvo privātmājās,” stāsta bataljona pārstāvis Arsēnijs.

Drošība pirmajā vietā – primis iebraukšanas pilsētā visi operācijā iesaistītie uzvelk bruņuvestes.

Brauciens cauri Huļaipolei atklāj skaudru skatu, kāda apmēra postījumus Krieviju apšaudes ir nodarījušas pilsētai.

“Bērni, protams, raud. Viņi vēlas atgriezties savās mājās. Ikviens vēlas. Viss ir pamests. Tie nelieši mums atnesa savu krievu pasauli. Šeit noris cīņas kopš marta. Notiek apšaudes. Mums nav elektrības, gāzes vai ūdens padeves. Mēs ar nepacietību gaidām mūsu uzvaru un lūdzam, lai mūsu karavīri atgrieztos sveiki un veseli. Viss, ko mēs vēlamies, ir uzvara un miers. Mēs ceram, ka mums nebūs jāatsakās no savas pilsētas. Viņi var to iznīcināt, bet mēs to atjaunosim un dzīvosim labāk nekā viņi,” pārliecināta ir pilsētas iedzīvotāja Natalja.

“Man ir gandrīz 60. Es labāk gribētu palikt savās mājās. Sākumā es devos uz Zaporižju un redzēju trīs gaisa triecienus. Es dzīvoju netālu. Tāpēc es atgriezos šeit. Te ir manas mājas,” norāda Ivans.

“Tas ir ļoti biedējoši, bet mēs turpinām dzīvot. Man nav kur iet. Mums nepietiek naudas un nav kur iet. Mēs šodien labprāt dotos prom, ja varētu. Mans dēls dzīvo tur, kalnā. Viņu var nogalināt jebkurā dienā,” pastāsta kāda pilsētas iedzīvotāja.

Policists Oleksandrs Hordijenko norāda, ka Huļaipolē joprojām ir aptuveni 2300 iedzīvotāju, kuri ir atteikušies evakuēties. Viņiem tiek nodrošināta palīdzība. Pilsētā nav ne gāzes, ne elektrības, ne tekoša ūdens, tāpēc tiek ievesti ūdens un elektrības ģeneratori.

“Būs jauns klubs un tirgus. Mēs uzcelsim jaunus. Mēs izdzīsim iebrucējus un dzīvosim labāku dzīvi nekā agrāk,” noslēgumā uzsver Arsēnijs.