VIDEO. Latvijas dejotāji kļuvuši par uzvarētājiem Eiropas čempionātā Standartdejās jauniešiem Ieteikt







Latvijas dejotāji Ričards Krīviņš un Marija Golubeva kļuvuši par uzvarētājiem Eiropas čempionātā Standartdejās (ST) jauniešiem (16-18 gadi).

Ar viedo no čempionāta sociālajos tīklos dalījusies Izglītības un zinātnes ministrija.

Čempionāts norisinājās Nīderlandes pilsētā Roterdamā. Rīdzinieki bija galvenie favorīti, kas rezultējās ar zelta medaļu, pārliecinoši uzvarot visas piecas standartdejas.

Par savu sniegumu un kopumā atmosfēru, paši dejotāji komentē: ”Analizējot dejojumu, tas bija diezgan stabils jau ar pirmo sacensību kārtu. Protams, finālā jau bija liels nogurums, bet treneris spēja mūs uzmundrināt, atrast pareizos vārdus un mēs spējām parādīt savu labāko sniegumu, kas bija pats būtiskākais posms visu sacensību laikā. Atmosfēra norises vietā bija ļoti pozitīva. Dejotāji viens otru atbalstīja, kā arī skatītāji, bija aktīvi un draudzīgi. Organizatori jūtami atbalstīja dejotājus pirms uziešanas uz laukuma. Emocijas ir ļoti interesantas, īsti nebija laika saprast, ko esam sasnieguši, jo kļūstot par Pasaules čempioniem 3 nedēļas atpakaļ, turpinājām cītīgi strādāt, lai Eiropas čempionātā aizstāvētu savu izcīnīto titulu un parādītu savu labāko sniegumu, nesot Latvijas vārdu pasaulē.”

Eiropas čempionātu no katras valsts pārstāvēja divi pāri. Otrs pāris no Latvijas uz Roterdamu devās valsts čempionāta bronzas medaļnieki Klāvs Kokins un Karolina Keita Dimante. Kokinam un Dimantei tā bija pirmā reize, kad viņi pārstāvēja valsti kādā no čempionātiem. Savā debijā rīdzinieki bija ļoti tuvu pusfinālam, līdz kuram pietrūka tikai divu punktu. Klāvs un Karolina ar portugāļu pāri ieguva dalītu 14.-15. vietu.