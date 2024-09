Libānas šiītu kaujinieku grupējuma “Hizbollah” izmantotie peidžeri, kas otrdien gandrīz vienlaicīgi eksplodēja, bija ražoti Taivānā, bet pirms nonākšanas Libānā bija aprīkoti ar sprāgstvielām. Foto: EPA/SCANPIX

VIDEO. Libānā eksplodējušos Taivānas zīmola peidžerus ražojis uzņēmums Budapeštā; nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet ievainoti apmēram 2800 Ieteikt







Libānas šiītu kaujinieku grupējuma “Hizbollah” izmantotie peidžeri, kas otrdien gandrīz vienlaicīgi eksplodēja, bija ražoti Taivānā, bet pirms nonākšanas Libānā bija aprīkoti ar sprāgstvielām, tā ziņoja ASV laikraksts “New York Times” (NYT).

Reklāma Reklāma

Šajās eksplozijās nogalināti vismaz deviņi cilvēki un ievainoti apmēram 2800. “Hizbollah” notikušajā vainoja Izraēlu un draudēja atriebties.

Peidžeri bija pasūtīti Taivānas ražotājam “Gold Apollo”, ziņoja NYT, atsaucoties uz anonīmām ASV “un citām” amatpersonām.

Pirms šo peidžeru nonākšanas Libānā Izraēla tajos bija iepildījusi sprāgstvielas, laikrakstam pavēstīja dažas no šīm amatpersonām.

“Hizbollah” tuvs avots, kurš lūdza viņu neidentificēt, iepriekš bija pavēstījis ziņu aģentūrai AFP, ka “eksplodējušie peidžeri bija no 1000 ierīču sūtījuma, kuru nesen importēja “Hizbollah”” un kas ticis “sabotēts”.

NYT ziņoja, ka uzņēmumam “Gold Apollo” bija pasūtīti ap 3000 peidžeru, galvenokārt AP924 modelis.

Sprādzienos “ir nogalināti deviņi cilvēki, tai skaitā viena meitene”, paziņoja Libānas veselības ministrs Firass Abiads.

“Lai Izraēla iedarinātu spridzināšanas mehānismu jaunā peidžeru partijā, tai bija vajadzīga pieeja šo ierīču piegādes ķēdei,” ziņu aģentūrai AFP pavēstīja Briselē bāzētais militāro un drošības jautājumu analītiķis Eliža Manjē.

“Izraēlas izlūkdienests ir iefiltrējies ražošanas procesā, pievienojot sprāgstvielu komponentu un attālinātas iedarbināšanas mehānismu peidžeriem, neradīdams aizdomas,” sacīja Manjē.

Viņš pieļāva iespēju, ka trešā puse, kas pārdeva šīs ierīces, varēja būt “izlūkošanas aizsegs”, ko Izraēla izveidojusi šim mērķim.

Izraēla vēl nav komentējusi incidentu ar šiem peidžeriem.

Libānā eksplodējušos Taivānas zīmola peidžerus ražojis uzņēmums Budapeštā

Savukārt Taivānas uzņēmums “Gold Apollo” trešdien paziņojis, ka piešķīris savu zīmolu Libānā eksplodējušajiem peidžeriem, taču tos ražojis Budapeštā reģistrēts uzņēmums.

Reklāma Reklāma

ASV laikraksts “New York Times” (NYT) iepriekš ziņoja, ka peidžeri bija pasūtīti Taivānas ražotājam “Gold Apollo”, bet pirms nonākšanas Libānā bija aprīkoti ar sprāgstvielām.

Saskaņā ar “Gold Apollo trešdien izplatīto paziņojumu Libānas šiītu kaujinieku grupējuma “Hizbollah” izmantotos peidžerus ražoja Ungārijas galvaspilsētā bāzētais uzņēmums “BAC Consulting KFT”, kam atļauts izmantot “Gold Apollo” preču zīmi vairākos reģionos.

“Saskaņā ar sadarbības līgumu mēs pilnvarojam BAC izmantot mūsu zīmola preču zīmi produktu pārdošanai noteiktos reģionos, bet par produktu izstrādi un ražošanu atbild tikai BAC,” teikts paziņojumā.

“Gold Apollo” vadība atklāja, ka sadarbojas ar BAC jau trīs gadus, bet plašāku informāciju par vienošanos nesniedza.

Peidžeru eksplozijas notika arī Sīrijā.

Israeli TERRORISM: The Israeli Army might have killed NOT just the Hezbollah fighters carrying the exploding pagers but also innocent passers-by , commuters on Lebanese public transport ,shoppers at Lebanese markets , innocent children that happened to be nearby, etc. Think 🤔 💭 pic.twitter.com/h60P5yfHFm — COSMIC PARTICLES B³-RAIN (@1954Portogh2) September 18, 2024

#Lebanese health ministry said at least nine people have been killed and 2,800 others wounded in explosion of wireless communication devices, known as pagers, in Lebanon.https://t.co/gAhTGrGOV0 pic.twitter.com/OhjRDHB8jQ — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 18, 2024

Don’t pretend that pagers are a normal device among Lebanese people 😭😂 https://t.co/euI3P2J0X8 — Johnny (@JohnnyVasker) September 18, 2024

Pagers used by more than 2,000 members of Lebanese militant group Hezbollah exploded simultaneously in multiple locations across the country on Tuesday. This could only happen in a drama, but it happened in Lebanon. If you didn’t watch the video, you would have thought it was… pic.twitter.com/AOuqXW0FGi — Asia Tech (@asiatechwire) September 18, 2024