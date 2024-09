Libānā, eksplodējot peidžeriem, otrdien ievainoti aptuveni 2750 cilvēki, tai skaitā simtiem šiītu kaujinieku grupējuma “Hizbollah” locekļi.

Astoņi cilvēki ir miruši, paziņoja Libānas veselības ministrs Firass Abiads. Viņš sacīja, ka no 2750 cietušajiem aptuveni 200 cilvēku stāvoklis ir kritisks.

Peidžeri eksplodēja teju vienlaicīgi, galvenokārt Beirūtas dienvidu piepilsētās, Libānas dienvidos un Bekas ielejā austrumos. “Hizbollah” notikušajā vainoja Izraēlu un draudēja atriebties.

Kopš pērn oktobrī Gazas joslā sākās karš starp Izraēlu un palestīniešu teroristu grupējumu “Hamās” Irānas atbalstītais grupējums “Hizbollah” pārstājis izmantot iekšējā saziņā mobilos telefonus, lai izvairītos no Izraēlas iejaukšanos komunikācijā. Tā vietā “Hizbollah” kaujinieki galvenokārt izmanto peidžerus.

Irānas televīzija ziņoja, ka peidžera eksplozijā cietis arī Irānas vēstnieks Beirūtā, bet viņa ievainojumi neesot smagi.

Upuru vidū ir arī kāda astoņus gadu veca meitene, “Hizbullāh” biedra meita.

Saņemtas ziņas arī par peidžeru sprādzieniem Sīrijā, kur nogalināti septiņi cilvēki.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 17, 2024