Sociālo tīklu lietotāju uzmanību piesaistījusi Lietuvas galvaspilsētas Viļņas publicētā reklāma, kura, kā noprotams, izveidota ar mērķi piesaistīt vairāk tūristu. Un viņiem tas ir izdevies – cilvēki ir sajūsmā.

“Esat skeptiski noskaņoti par došanos uz Austrumeiropu? Vai jūs domājat, ka tur nav nekā, ko būtu vērts redzēt? Atbrauc uz Viļņu un tu mainīsi savas domas!” teikts ierakstā.

Video redzams vecāka gadu gājuma kungs, kurš lasa avīzi, ierauga sleju ar virsrakstu “Atbrauc uz Viļņu”. Viņš iedomājas, kā tur varētu izskatīties. Redzami treniņtērpos ģērbti jaunieši, kuri ar kājām spārda kādu zemē gulošu zēnu, necilas ielas un vecas, pussabrukušas ēkas. Tāpat ielas vidū izvietota sausā tualete, tiek parādītas vecas automašīnas un tā saucamie podziņtelefoni, kā arī uz plastmasas paplātēm pasniegts ēdiens, kas neizskatās glaimojoši.

Video redzama lieliska arhitektūra, acīm un, domājams, arī garšu kārpiņām tīkami ēdieni, kā arī patiesā ikdienas aina skaistajā pilsētā. Tāpat redzama pilsēta no putna lidojuma. Vairāk skaties video!

Sceptical about coming to Eastern Europe? Think there’s nothing worth seeing? Come to Vilnius and you’ll change your mind. pic.twitter.com/qzPQjs0HNB

— Go Vilnius (@GoVilnius) April 4, 2024