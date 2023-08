VIDEO. Lūk, kā vakar izskatījās Polijas ielas! Uz robežas ar Baltkrieviju tagad vēl vairāk karavīru

Krievija cenšas nobiedēt Poliju, Baltkrievijā izvietojot pāris tūkstošus “Vagner” kaujinieku, ziņo “Visegrád 24”.

Tērzēšanas platformā “X” viņi dalījušies ar video, pie ieraksta norādot: “Tikmēr Varšavas ielas vakar vakarā izskatījās šādi. Polijas armija sagrautu jebkuru Vāgnera iebrukumu dažu stundu laikā, un Lukašenko to zina.”

Russia is trying to scare Poland by placing a couple thousand Wagner troops in Belarus.

Meanwhile, this is how the streets of Warsaw looked like last night.

The Polish Army would crush any Wagner incursion within a few hours and Lukashenko knows it.

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2023