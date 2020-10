Magone Šutoviene. Publicitātes foto

VIDEO. Magone Šutoviene dodas uz patversmi pēc vēl viena suņa un tiek pasūtīta “trīs mājas tālāk” Ieteikt 2





Magones Šutovienes dzīvē raibu notikumu netrūkst un par to jau šovakar pārliecināsies realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” skatītāji. Pēc nesen pieredzētajiem uzbrukumiem saimniecībai, Magone kopā ar vīru Žani būs devusies uz dzīvnieku patversmi, lai lūkotos pēc jauna, uzticama sargsuņa – tāda, kas ne tikai sargātu māju, bet arī labi sadzīvotu ar bērniem.

Kā zināms, Šutoviem jau ir viens suns – haskija šķirnes kucīte, taču tā nerejot un māju nesargājot. Vēl vairāk – skandalozā ģimene jau iepriekš izpelnījusies kritiku gan par to, ka suns tiekot turēts pie ķēdes, gan to, ka četrkājainais mīlulis nav sterilizēts. Turklāt to, kā Šutovi ievēro dzīvnieku labturības noteikumus, nesen devās pārbaudīt arī atbildīgās instances un, kā izrādījās, attiecībā pret dzīvnieku tika novēroti vēl vairāki labturības pārkāpumi, tā, piemēram, sunim nebija mikročipa, kā to nosaka valstī esošā likumdošana.

Ierodoties dzīvnieku patversmē, liels būs Magones pārsteigums, kad “Mažavairogu” pārstāve jau būs informēta par PVD vizīti Šutovu sēta un steigs vēlreiz aizrādīt, ka haskijs noteikti nav suns, kuru turēt pie ķēdes un ka dzīvnieku aprūpes noteikumi Latvijā esot gluži tādi paši kā Lietuvā. Sieviete atklāti sacīs – fakts ka Šutovu haskiju meitenei kucēni ir divas reizes gadā ir ārpus pieļaujamām normām un tā vietā, lai meklētu jaunu suni, ģimenei būt jākļūst atbildīgākiem un jāiemācās saskaņā ar likumdošanu parūpēties par jau esošo mājdzīvnieku.

“Jūsu plāns ir ārpus jebkādas kritikas, jo jūs esat iedomājušies, ka ielaidīsiet suni pagalmā un viņš jūs apsargās. Lai izaudzinātu sargsuni, ar viņu jādarbojas katru dienu vairāku gadu garumā,”

– Magonei un Žanim atgādinās dzīvnieku patversmes pārstāve.

Šovu zvaigzne par to gan būs sašutusi: “Priekš kam man liels, pieaudzis suns būtu jāmāca? Iznāk tā, ka sunim vajag psihologu, divus gadus treneri, apmācību un vēl kaut ko? Manā pieredzē tāda situācija nav bijusi. Man liekas, ka tas ir absurds – kāpēc lauku krancim būtu jāiet pie psihologa dziedēt vecās rētas? Lai varētu es viņu paņemt, man par to ir jāsamaksā gan treneriem, gan suņu psihologiem, gan kino-kana – kādam tur,” kā allaž tieša būs Magone.

“Es sajutos tā, ka Latvijā cilvēks ir mazāk vērts kā suns”, spriedīs Magone piebilstot, ka laukos jau cilvēki suņus tur kā katrs var, nedomājot par suņu skolām un kinologiem “ir visādas situācijas un neba mēs esam tie sliktākie.” Vai “Slavenības. Bez filtra” zvaigznei izdosies savu ieceri īstenot un tikt pie jauna mājdzīvnieka?

Vairāk skaties video: