VIDEO. Pepijai ir tikai 8 mēneši, bet viņa jau sver kā ponijs: suns, kas apgūst terapeita profesiju

Pepijai ir tikai 8 mēneši, bet viņa jau sver kā ponijs: suns, kas apgūst terapeita profesiju





Pirineju kalnu šķirnes sunīte Pepija tiek gatavota atbildīgai profesijai – kanisterapijas suns. Lai gan Pepija ir tikai 8 mēnešus jauna, viņas auguma aprises ir gluži kā Islandes ponijam, taču raksturs ir gluži kā Pepijai Garzeķei – nedaudz spīta, daudz enerģijas, taču pats galvenais – daudz pārliecības un labsirdīguma. Pepija ir no kanisterapijas biedrības “Maigais suns”, kurā šos suņus audzē kinologs Vikors Mucenieks.

“Ir būtiski jau kucēna vecumā suni iepazīstināt ar profesionālo vidi, kādā tam ir paredzēts darboties nākotnē. Kucēni vēl pirms speciālās apmācības nometnes dodas līdzi pieaugušajiem suņiem terapeitiem uz sociālajiem aprūpes centriem, lai iepazītos ar dažādiem cilvēkiem, saskartos ar specifiskām smaržām un neierastām situācijām. Tāpēc Pepijas apmācības process jau ir aizsācies, apmeklējot vairākus sociālos aprūpes centrus un iepazīstoties gan ar senioriem, gan bērniem ar garīga rakstura traucējumiem,” stāsta suņu audzētājs un kinologs Viktors Mucenieks.

Biedrība “Suns ar misiju” vairākos savos projektos jau atbalsta kanisterapijas suņu darbu, jo tic šo dzīvnieku brīnumainajai un pozitīvajai ietekmei uz cilvēka garīgo veselību.

“Mēs vēlamies turpināt popularizēt kanisterapiju Latvijā, par to runājot mediju vidē, veidojot video sižetus, bloga rakstus un tiekoties ar kinologiem – viedokļu līderiem. Mums ir mērķis panākt to, ka profesija ‘’kanisterapeits” tiek arī oficiāli iekļauta profesiju klasifikatorā un atzīta par vajadzīgu Latvijā. Darīsim to, kas būs mūsu spēkos, lai cilvēki, kas ar kanisterapiju nodarbojas šobrīd brīvprātīgi, nākotnē varētu to darīt pilnvērtīgi kā savu maizes darbu,” atklāj Liene Šterneberga, biedrības “Suns ar misiju” vadītāja.

“Daudzkārt esam saskārušies ar dažādu suņu saimniekiem, kuri par kanisterapiju ir dzirdējuši, taču gribētu zināt ko vairāk, lai iespējams pieņemtu lēmumu arī savu suni apmācīt un izmantot kanisterapijā. Šī iemesla dēļ esam izveidojuši pirmo video blogu par suņu terapeitu tēmu ar Viktoru Mucenieku un, protams, sunītes Pepijas un viņas kolēģu aktīvu dalību.

Lai tuvākajā nākotnē Pepija varētu aizstāt kādu no vēl strādājošajiem pensijas vecuma suņiem terapeitiem, Pepijai 31. oktobrī jāiegūst atzinīgs vērtējums suņu terapeitu eksāmenā. Biedrības “Suns ar misiju” komanda dosies līdzi, lai morāli atbalstītu Pepiju, bet galvenokārt radītu noderīgu sižetu, kurā pastāstītu par eksāmena notikumu gaitu.

Ar saziedoto finanšu atbalstu tiek segti sekojoši izdevumi: Pepijas barības un veterinārie izdevumi, nepieciešamo apmācību inventāra iegāde, kinologu atalgojums suņa apmācībā, oficiālie kursi suņa terapeita licences iegūšanai, transporta izdevumi uz apmācībām un eksāmenu, projekta vadība, publicitāte un administratīvie izdevumi.

Biedrība “Suns ar misiju” aicina ikvienu palīdzēt Pepijai kļūt par nākošo suni terapeitu. Atbalstīt Pepiju un palīdzēt popularizēt kanisterapiju Latvijā iespējams ziedojot visās “Narvesen” tirdzniecības vietās līdz 8. novembrim.

Skaties video par suņiem terapeitiem: