Andrejs Mamikins Foto. LETA/Zane Bitere

VIDEO. Mamikins atkal izceļas: Jā, karš Baltijā būs! Krievija to negribēja, krieviem nepatīk karot, bet tam gatavojas pati Baltija Ieteikt







Baltkrievijā bāzētā, nekomerciālā “TV Pravda” 26. februārī ēterā no kādas virtuves pārraidīja uz Krieviju pārbēgušā Latvijas ekspolitiķa Andreja Mamikina teikto. Šajā pārraidē bez Mamikina tika runāts par dažādiem Latvijas politiskajiem procesiem, tās attieksmi pret karu Ukrainā, par Rietumiem, par provokācijām pret krievvalodīgajiem un ksenofobiju.

Mamikins ir bijušais žurnālists, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas, ievēlēts no partijas “Saskaņa”, no kuras izstājās. Viņš ir atklāts prokrievisko uzskatu paudējs. 2023. gadā pameta Latviju, emigrējot uz Krieviju, kur uzstājas propagandas raidījumos, kuros attaisno Krievijas iebrukumu Ukrainā un kritizē Latvijas valsti.

Mamikina saruna tika bāzēta uz iepriekš runātā, ka visi Latvijas politiķi, tajā skaitā opozīcija, ir noziedznieki, jo nedara visu, kas deklarēts vēlēšanās, nekas ne zels, ne plauks, ne izmainīsies.

Tāpat sabiedrībā esot agresīvi cilvēki pret krieviem, bet visi šie cilvēki ir sarakstos un viņi atbildēs par visu līdz pēdējai vīlītei, sola intervētājs. “Šis viss haoss tiek radīts, lai veicinātu pilsoņkaru! Bet, lūdzu, neļaujieties provokācijām, bet domās ziniet, ka viņi par to atbildēs!”

Saruna skatāma 32. minūtē, kur Mamikinam prasa, vai būs karš Baltijā, vai Krievija uzbruks Baltijai. “Atbilde gan nebūs konkrēta – jā vai nē, bet jums visiem uzreiz būs skaidrs, kas reāli notiek un kas pēc fakta ir īstais agresors, lai jūs saprastu šo politisko bardaku.”

Mamikins saka: “Jā, karš Baltijā ar Krieviju būs. Noteikti būs un bez variantiem. Ar to es domāju, Igauniju, Lietuvu un mūsu mīļo Latviju. Karš kā tieša sadursme uz robežas līnijas.”

Mamikins skaidro visa būtību – tas viss jau sācies pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad Padomju Krievija, tētiņš Ļeņins, piekritis Baltijas neatkarībai, jo ne jau kaut kāda 1918. gada teātrī parakstīta deklarācija deva šo iespēju. To neviens nenovērtēja. Tad Boriss Jeļcins uzdāvināja neatkarību,” Mamikins turpina saukt gadus, līgumus un savu interpretāciju, ka Latvijas un Baltijas neatkarība ir Krievijas dāvana šim reģionam.

Mamikins vērš uzmanību uz to, ka Krievija ir ārkārtīgi pacietīga bijusi visu šo laiku un karā nav devusies arī pēc Okupācijas pieminekļa nogāšanas un citu okupācijas pieminekļu novākšanas Latvijā,

arī Tallinā pēc Aļošas aizvākšanas prom no pilsētas.

“Latvija masveidā tagad sākusi deportēt Krievijas federācijas pilsoņus, līdzīgi Igaunija, bet Krievija joprojām tikai noraugās, kā vietējie runā, ka krievi noteikti uzbruks. Visur vieni lozungi!”

Mamikins ir pārliecināts, ka pēc visa ES nodarītā Krievija negrib karu ne ar ES, ne ar NATO, ne ar kādu citu valsti, tomēr katrs latvietis un jebkurš cilvēks var būt arī labs krievs,

jo krievs ir dvēseles stāvoklis un īpašs pasaules redzējums.

“Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs jebkurā mirklī var kļūt par krievu politiķi, vai ne, ja gribēs? Ja viņš vēlas būt vienkārši antikrieviski noskaņots, tā ir viņa izvēle – un tur sākas problēma,” situāciju ilustrē Mamikins,

atkal akcentējot, ka te jāatgriežas pie fakta, ka Krievija karu negrib, bet to vēlas pati Baltija, mīnējot robežas, ceļot bunkurus kā Ukrainā neonacisti, tērējot tam miljardus,

atstājot cilvēkus bez izglītības un sociāli nenodrošinātus.

“Latvijā naudas militārajai nozarei pietiek un pāri paliek, man draugi tā stāsta. Baltija gatavojas karam,” pārliecināts ir Mamikins.

Šis TV kanāls sevi pozicionē kā nekomerciāls produkts, tajā darbojošies apgalvo, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā centušies nodot “patiesību” cilvēkiem viņu valstīs un parādīt, ka “mūsu” Baltijas valdnieki virzās pa Ukrainas scenārija ceļu. Atrodoties Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas teritorijā, viņi apvienojušies, lai pastāstītu krieviem un baltkrieviem par reālo dzīvi tā sauktajā civilizētajā Eiropas Savienībā, tā skaidro šie darboņi.