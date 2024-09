Soctīklā “X” plašu ievērību guvis kāds emocionāls video, kurā māte no Ukrainas pauž mīlestības pilnus vārdus un cieši apskauj savu dēlu, kurš šo sestdien, 14.septembrī, tika atbrīvots no Krievijas armijas gūsta. “Ukraiņu māte pirmo reizi divu gadu laikā redz savu dēlu – karavīru – pēc viņa atgriešanās no Krievijas gūsta. Viņai bija vairāki spēcinoši vārdi, ko viņam teikt,” tā sotīkla “X” informēja ārvalstu medijs “Visegrad24”, kas publicējis līdz asarām aizkustinošu video ar ukraiņa gūstekņa satikšanos ar māti.

“Mēs tevi mīlam! Mēs tevi ļoti mīlam! Bez tevis mums dzīves nav… Mūsu dzīve apstājās,” tādus mīlestības pilnus vārdus māte veltīja savam no krievu gūsta atbrīvotajam dēlam, pēc kā abi cieši apskāvās. “Tu esi mūsu saule, mūsu prieks un lepnums, mūsu mīlestība,” turpināja sacīt māte, vairākas reizes skūpstot savu dēlu uz vaiga.

Bez soctīkla “X” lietotāju ievērības nepalika jaunā vīrieša acu skatiens šajā sirdi aizkustinošajā video, jo komentāros tika pausts uztraukums par viņa veselības stāvokli pēc atbrīvošanas no krievu gūsta. “Paskatieties uz viņa acīm…Ceru, ka viņam kļūs labāk,” komentēja kāda sieviete. “Spēcīgi un sirdi plosoši,” par mātes un dēla atkalsatikšanos sacīja kāds cits.

Vēl kāds cits komentēja, rakstot: “Mātes mīlestība ir vienāda jebkurā valstī, jebkurai rasei vai ticībai.” Kāda sieviete piebilda pie šī video: “Tagad viņš ir drošās, mīlošās mātes rokās. Viņš drīz atveseļosies.”

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2024