Par situāciju Kurskā: "Kauja būs dinamiska, jo tādu faktisku pozīciju nav ne vienai, ne arī otrai pusei"







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs vaicāja: “Cik liels ir risks, ka Kurskas apgabalā ukraiņiem varētu nākties sastapties ar pamatīgām problēmām ar okupantu pretuzbrukumu?”

Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants Kaspars Auzenbahs atzina: “Izaicinājumi ir lieli, ņemot vērā, ka Ukrainas karavīri nav ierakušies. Viņiem nav fortifikācijas vai izveidotas pozīcijas.”

Pašlaik ziemeļu virzienā norisinās vienību manevrēšana ar kauju. Ir saņemtas ziņas, ka ukraiņi ir veiksmīgi iznīcinājuši vairākas okupantu bruņumašīnas.

“Kauja būs dinamiska, jo tādu faktisku pozīciju nav ne vienai, ne arī otrai pusei,” skaidroja pulkvežleitnants Auzenbahs. Viņš akcentē svarīgākos faktorus, kas ietekmēs turpmāko notikumu gaitu Kurskas apgabalā: “Visu noteiks kaujas pieredze, ieroču efektivitāte un izlūkošanas informācijas analīze.”

Raidījuma vadītājs Jānis Labucs vaicāja: “Vai ir iespējams ieņemto Kurskas apgabala daļu izveidot par atpakaļ neieņemamu cietoksni?”

Pulkvežleitants Auzenbahs uzsvēra, ka tas ir iespējams vien daļēji: “Lai efektīvi izveidotu pozīcijas, tās nevar veidot inženieru vienības tur, kur notiek kaujas un sadursmes. Tas nozīmē, ka vismaz no esošās kontrolētās teritorijas robežas aptuveni 10-15 kilometri ir jāatkāpjas un tajā līnijā ir jāveido šīs pozīcijas.”

Jaunākā informācija liecina, ka Ukrainas spēki turpina virzīties dziļāk Krievijas Kurskas apgabalā, dodoties uz Gluškovas rajonu, secinājuši ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi, tā vēstīja LETA 14.septembrī.

Piektdien, 13.septembrī, publicētie ģeolokācijas materiāli liecina, ka Ukrainas spēki nesen ir pavirzījušies uz dienvidiem no Veselojes, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Gluškovas un trīs kilometrus no robežas.

Krievijas avoti ziņo, ka Ukrainas spēki uzbrukuši uz dienvidrietumiem no Gluškovas pie trim ciemiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka, pateicoties Kurskas operācijas panākumiem, Ukrainas spēki spējuši apturēt ienaidnieku Harkivas apgabalā un palēnināt tā virzīšanos uz priekšu Doneckas apgabalā, lai gan situācija joprojām ir sarežģīta.

Jau ziņots, ka Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera un ASV prezidenta Džo Baidena tikšanās laikā piektdien, 13.septembrī, Baltajā namā nav pieņemts lēmums par to, vai atļaut Ukrainai izmantot Rietumu piegādātās raķetes pret mērķiem Krievijas iekšienē.

Stārmers žurnālistiem Baltajā namā sacīja, ka viņam ar Baidenu bijusi “plaša diskusija par stratēģiju”, taču tā nebija tikšanās par konkrētām militārām spējām.

Pirms tikšanās amatpersonas ziņoja, ka britu premjers uzstās uz to, lai Baidens atbalsta viņa plānu atļaut Ukrainai izmantot spārnotās raķetes “Storm Shadow” triecieniem mērķiem Krievijas iekšienē.

Taču pēcāk Stārmers lika noprast, ka viņš un Baidens šo jautājumu apspriedīs vēlāk – ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā plašākā grupā.