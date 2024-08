VIDEO. Nekas tāds vēl nav redzēts – Kurzemē no akas kontrolurbuma stāvus pūš ārā vējš. Kas tā ir par parādību? Ieteikt







“Neko šādu neesam redzējuši!!! Kas tas ir?! No zemes pēc kontrolurbuma veikšanas pūš vējš! No kurienes? Tā nemēdz būt…

Kontrolurbumu veic pirms akas vai spices ierīkošanas un nosaka grunts sastāvu un ūdens esamību. No kurienes šeit vējš? Ne rīkstniekam, ne mums pagaidām uz šo nav skaidras atbildes, taču drīzumā šeit taps aka – noskaidrosim. Varbūt Tev ir variants? 🔎

Urbuma dziļums 10m, Dienvidkurzemes novads.”

Šāds ieraksts ar video ilustrāciju rakstītā apstiprinājumam parādījies profesionāļu “Ūdens akas” kontā Facebook vietnē, ar to dalījušies simtiem cilvēku un komentāros mēģinājuši izteikt savas versijas, kas šis ir par dabas fenomenu.

Vēlāk kontā, kā solīts, ievietots nākamais video ar aprakstu, kā turpinās darbi šajā neparastajā vietā. “Kas notiek urbumā, kurā “pūš vējš”? Tur rokam aku! Paldies visiem par jokiem un ieteikumiem. Šoreiz rokam īpaši piesardzīgi izmantojot alpīnisma uzkares, vinčas un noskaņai akā iededzam arī svecīti. Svece deg labi, nedziest.”

Pēc 4m četriem noraktiem metriem bija viens metrs uzbērtā kārta un trīs metri stingra māla. Turpmāk vīri sagaida ne vairs tik stingro pelēko mālu. Urbumā ūdens ir uzspiests no 10 metru dziļuma līdz pat piecu metru dziļumam. To redz urbumā ar aci un arī ar kārti pārbaudot. Pārliecināmies arī, vai neesam norakuši tuvu kādai pazemes alai. Ir interesanti. Būs vēl atjauninājumi, būs jauni video, sola meistari.

Komentāri Facebook zem šiem ierakstiem ir gan nopietni ar mēģinājumu izskaidrot šo parādību, gan arī ar kārtīgu humora devu:

– Pazemes ūdeņu spiediena ietekmē iztukšojas kāda gaisa kabata. Aizpildīsies ar ūdeni, spiedieni izlīdzināsies un pārstās pūst. Varbūt tā…

– Tagad būs gāzēts ūdens, tieši no spaiņa

– Būsiet trāpijuši elles ķēķim

– Uz latvijas gāzes trubas netrāpījāt?! Kalvits nav pie apvāršņa vēl ?

– Un kā jūs domājat kādēļ, aku rokot, liek sveci akā? Lai konstatētu, vai neparādās kādas gāzes, kas var novest pie letālām sekām. Iespējams, te arī ir trāpīts uz kādu pazemes kabatu.

– fiksi krānu klāt un uz gāzeskatlu…

– Eu, varbūt nebūs vairs no vates gāze jāpērk, ir savējā

