Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. "Neviena dāma pasaulē vēl maniem kritērijiem nav atbildusi!": mūziķis Normunds Jakušonoks paskaidro, kāpēc nav precējies







Mūziķis Normunds Jakušonoks, viesojoties TV šovā “Kad viņas satiekas”, sarunājoties ar raidījuma daiļajām vadītājām atzinās, kāpēc tā arī nekad nav bijis precēts vīrietis.

“Varbūt uz sešdesmit gadu krīzi… Varbūt! Es laikam esmu no tiem, kas ir tik pašpietiekams cilvēks tajā visā… Un ar mani arī nav viegli sadzīvot, jo esmu perfekcionists – no otra cilvēka pieprasu to pašu, ko no sevis.

Un diemžēl neviena dāma pasaulē vēl maniem kritērijiem nav atbildusi,” – mūziķis skaidroja.

Tomēr viņš atzina, ka jau aptuveni 25 gadus viņš ir attiecībās ar mūziķi Daigu Petkeviču, tomēr norādīja uz to, ka nekad mūžā neesot jutis no viņas mājienus, ka vajadzētu kāzas.

Normunds kopā ar mīļoto sievieti Daigu Petkeviču. Foto: LETA

Normunds teica, ka Daiga tomēr esot ļoti dzīvesgudra sieviete, jo protot viņu “noturēt” attiecībās.

“Ja man saka, ka es nedrīkstu iet pie citām sievietēm, es arī neeju. Tādā ziņā es esmu paklausīgs,” – viņš teica.

Vairāk skaties šajā video: