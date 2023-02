Daudzi “Twitter” lietotāji dalījušies ar pārsteidzošu video no Krievijas – Ņižnijnovgorodas, kurā redzams, kā priesteri bērniem māca cīņas pamatus.

Pie ieraksta lasāms: “Krievijā, Ņižņijnovgorodas apgabalā priesteri māca bērniem cīnīties. Mazie bērni sāk ar lūgšanu un pēc tam skrien apkārt ar ložmetējiem. Priesteri stāsta, ka šādi viņi audzina bērnus par “īstiem dzimtenes patriotiem”.”

VIDEO aplūkojams šeit:

OMG!

❗️in russian Nizhny Novgorod region priests teach children to fight

▪️The training young children begin with a prayer, and then run around with machine guns.

▪️The priests say that this is how they raise children to be "real patriots of the homeland". pic.twitter.com/mDpZqSQkuI

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 3, 2023