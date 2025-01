Valsts policija piektdien, 17. janvārī ap pulksten 12.00 publicēja video, kur redzami divi bērni, braukājot ar divriteņiem, līdz viens netīšām iebrauc auto un iebuktē durvis. Policija publicējusi video, aicinot atpazīt bērnus.

Policija raksta: “Aicinām atsaukties aculieciniekus negadījumam, kas notika 2024. g. 19. oktobrī plkst. 15.45 Jelgavā, Cukura ielā, kur nepilngadīgs velosipēda vadītājs, kuru pavadīja persona, kas arī vadīja velosipēdu, uzbrauca stāvošam auto, pēc kā pameta notikuma vietu.”

Soctīklotāju viedokļi krasi atšķirīgi – vieni smej, ka policija meklē bērnu, kurš netīšām nokrita no divriteņa, otro norāda, ka tomēr sabojāts auto un droši vien apdrošinātājiem nepieciešama šī informācija.

Santīmu pie santīma nekrāsi, pie lata netiksi 😅🤡

Prokurori un izmeklētāji grib sajust uzvaras garšu no matter what and how 🤣 Trenējas uz sīkaļām, lai īstajā dienā, kad pretī stāsies kāds oligarhs, būtu gatavi 🤣

Nevar tak uzreiz kā ar Lembi – milzu zivi no nulles 😅

