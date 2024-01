VIDEO. Ņujorkas sinagogā izcēlies mežonīgs dumpis, vairāki aizturētie. Par ko viņi plēšas? Ieteikt







Nedēļas sākumā kādā Ņujorkas sinagogā izcēlās mežonīgs dumpis – ortodoksālie ebreju vīrieši stājās ceļā celtniekiem, kad tie ieradās sinagogā, lai aizbērtu tur nelegāli izrakto tuneli, vēsta “DailyMail”.

Vietējie mediji ziņo, ka pēc notikušā tika arestēti desmit cilvēki.

Sinagogas rabīns Josefs Brauns sacīja, ka jauno vīriešu rīcība ir šausmīga un svētvietai nepiedienīga.

Domājams, ka strīda cēlonis ir gadu desmitiem ilgā šķelšanās Čabadā – vienā no lielākajām hasīdu ebreju grupām pasaulē -, kuras rezultātā kustība pretojas sinagogas vadībai.

Abas puses acīmredzami nav vienisprātis par to, kam juridiski pieder simts gadus vecā māja, kas kalpo arī kā Čabadas-Ļubavičas pasaules galvenā mītne.

Čabadas-Ļubavičas locekļi daudzus mēnešus ir rakuši tuneli zem sinagogas. Tuneļa mērķis nav skaidrs: vietne Forward.com ziņoja, ka tas bija paredzēts, lai sasniegtu pamestu sieviešu mikvu jeb rituālās vannas. Tajā teikts, ka tunelis tika izrakts, lai “paplašinātu” sinagogu, lai gan nav skaidrs, kā tas tiks izdarīts.

Tunelis tika atklāts decembrī. Sinagogas vadība pieaicināja būvinženierus, lai tie novērtētu bojājumus.

Šīs nedēļas sākumā sinagogā ieradās cementa maisītājs, lai aizpildītu tuneli – jaunie pareizticīgie ebreju vīri uz to reaģēja ar niknumu – daudzi no viņiem noplēsa koka paneļus no sinagogas sienas, kas apslēpa ieeju slepenajā tunelī, un iebēga tajā, lai novērstu tā piepildīšanu.

Pēc vairākām stundām Ņujorkas policijas darbinieki tika manīti izvedam no tuneļa rokudzelžos saslēgtus vīriešus. Turklāt sociālajos tīklos publicētajos video redzams, ka viens kopienas loceklis izbēga pa tuneli, izrāpjoties ārpus sinagogas uz kādas no šķērsielām.

Sinagogas rabīns Brauns nosodījis jauno vīriešu rīcību. Viņš sacīja, ka viņi ieradās sinagogā “gatavi iznīcināt un sagraut Svētos mūrus”. Rabīns piebilda, ka bija šausmās, kad viņi izdemolēja “šulu” jeb sinagogu.

Brauns sacīja, ka jauno vīriešu rīcība ir sāpīga viņa kopienai.

“Viņi ir jānoliek pie vietas, tik daudzās šī vārda nozīmēs,” sacīja viņš.