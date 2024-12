Kazahstānā trešdien avarējušajai Azerbaidžānas pasažieru lidmašīnai varēja būt nodarījušas bojājumus Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas Groznijas apkaimē atvairīja Ukranas dronu uzbrukumu, vēsta plašsaziņas līdzekļi.

Šai versijai par labu var liecināt internetā izplatījies video, kurā redzami lidmašīnas korpusa bojājumi, ko varētu būt nodarījusi pretgaisa aizsardzība. Līdz ar to patiesais iemesls, kāpēc lidmašīna nav varējusi nolaisties Groznijā, varētu būt nevis migla, bet Ukrainas dronu uzbrukums.

Izdzīvojušais lidmašīnas pasažieris Subhonkuls Rahimovs, kurš publicēja video no lidmašīnas, kas uzņemts neilgi pirms katastrofas, pastāstīja, ka piloti trīs reizes mēģinājuši nolaisties Groznijā un trešajā mēģinājumā “kaut kas eksplodējis”, un tas nav noticis lidmašīnas iekšpusē.

Lidojumu izsekošanas vietnes “Flightradar” dati liecina, ka lidmašīnai bija acīmredzamas vadības problēmas, kad tā lidoja pāri Kaspijas jūrai uz Aktau. Lidmašīnai bija grūtības saglabāt augstumu vairāk nekā stundu. “Telegram” kanāla “Baza” avots Aktau lidostā sacījis, ka piloti lidmašīnu vadījusi tikai ar dzinēju vilkmi, jo augstuma stūres nav darbojušās.

Citā lidmašīnā uzņemtā video redzams bojāts spārns.

Jau ziņots, ka Kazahstānā trešdien nogāzusies Azerbaidžānas pasažieru lidmašīna ar 67 cilvēkiem, no kuriem 38 gājuši bojā. Aviokompānijas “Azerbaijan Airlines” lidmašīna “Embraer 190”, kurā bija 62 pasažieri un pieci apkalpes locekļi, nogāzās laukā aptuveni trīs kilometrus no Kazahstānas rietumu pilsētas Aktau lidostas.

Videokadros redzams, kā lidmašīna, gatavojoties nolaisties, ietriecas zemē 45 grādu leņķī, kam seko sprādziens.

❗️/1. Russian air defense most likely caused the crash of an Embraer 190 passenger plane during UAV attack on Chechnya:

An Embraer 190 passenger plane belonging to Azerbaijan Airlines crashed this morning. 67 passengers of which 5 crew members were on board. 32 people survived… pic.twitter.com/qkiSaZlw1Z

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 25, 2024